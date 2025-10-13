SOL Parti Tarsus’tan seslendi: Uzlaşmayacağız, göndereceğiz

Politika Servisi

SOL Parti’nin ülkenin dört bir yanında düzenlediği rejime karşı halkın birleşik mücadelesine çağrı yapan yürüyüşleri devam ediyor. SOL Parti, geçtiğimiz hafta tamamladığı konferansının ardından da ilk yürüyüşünü Mersin’in Tarsus ilçesinde düzenledi. “Faşizme karşı daha fazla birlik, daha fazla mücadele, daha fazla sokak ve daha fazla sol" sloganı ile Halk Eğitim Merkezi önünden Yarenlik Alanı’na yürüyen SOL Partililer Saray rejiminin yıkım politikalarına vurgu yaparak ortak ve birleşik mücadelenin önemine değindi.

ADALETSİZ YAŞAMA MECBUR DEĞİLİZ

Yürüyüşün ardından konuşma yapan Tarsus İlçe Örgütü’nden Nisan Fakı, “Biz bu meydanda toplananlar ve yüreği bizimle olanlar, emeği ve alın teri ile çalışan insanlarız. Ekmek ve onur bir de hürriyet için tek bir dahi başını eğmeyenleriz. Bugün haksız ve adaletsiz bir hayata mahkum ediliyoruz” dedi

“Bizim çocuklarımız için ne kadar emek verirse versin, ne kadar çalışırsa çalışsın geleceksizliğe mahkum ediliyor. Saray’larda saltanat sürenlerin çocukları daha 20’sine bastığında milyon dolarlık servetlerin sahibi oluyor, lüks arabalarda sınırsız bir parayla haksız ve adaletsiz bir hayatın sefasını sürüyor” diyen Fakı, Bu haksız hayatı bu eşitsizlikleri bu zulmü kabul etmiyoruz. Öfkemizi ve isyanımızı birleştirip bu hayatımızı ve geleceğimizi haramilerin pençesinden kurtarmak için mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

Eğitim paralı hale getirildi. Bakanlarının özel okul patronu olduğu düzende parası olmayanlar nitelikli bir eğitime erişim hakkından men edildi. Kamusal eğitim adım adım tasfiye edilirken şimdi de son darbeyi zorunlu eğitimi kaldırma girişimleriyle vurmaya çalışıyorlar. TÜSİAD’dan MÜSİAD’a tüm patron kulüpleri zorunlu eğitimi sona erdirmek için uğraşıyor. MESEM’lerle başlayan çocuk işçiliği zorunlu eğitimi kaldırarak çoğaltmak istiyorlar. Çocuklarımızı, gençleri kendi sömürü ateşini harlamak için harcamak istiyorlar.

Tarikatlar ve cemaatler MEB protokolleriyle okulları işgal etti. Zorunlu eğitimin kaldırılması için onlar da var güçleriyle uğraşıyorlar. İstiyorlar ki kız çocukları eğitimin dışına çıksın, çocuk evliliğin önü daha çok açılsın… Karma eğitim ortadan kalksın ve gericileşme dalgasının boyu yükselsin… Eğitim bizim hakkımız! Herkes için parasız ve eşit bir eğitim hakkımız. Laik ve bilimsel eğitim hakkımız” ifadelerini kullandı. Fakı, konuşmasını şöyle sürdürdü:”

SÖMÜRÜ DÜZENİNİ KABUL ETMİYORUZ

“SOL Parti olarak, bütün özel okulların kapatılmasını savunuyoruz. Eğitim gibi sağlık hakkımız da yok edildi. 5 yıldızlı otel misali kurulan özel hastaneler birileri için para kazanma kapısı oldu. Ticarileşmiş tarikat sermayelerinden bakanlarına AKP’nin para babaları hastanelerle daha çok zenginleşti. SOL Parti olarak özel hastanelerin kamulaştırılmasını savunuyoruz. SOL Parti olarak sağlığın parasız ve eşit olarak tüm yurttaşlar için hak olması için mücadele ediyoruz.

Limanlarımız özelleştirildi, ormanlarımız satıldı, doğamız yok edildi. Topraklarımızdan artık hayat değil çile fışkırıyor, köylüler üretemez hale geldi. Daha da yetinmiyorlar şimdi de ülkemizin kalan birikimlerini Amerika’da Trump’a pazarlıyorlar. Köleleştirilmiş emekçiler ülkesi olarak bu ülke insanlarını yerli ve yabancı sermayenin hizmetini sunuluyor. Topraklarımız üzerindeki bu işgali, bu sömürüyü kabul etmiyoruz.”

BU GERİCİ REJİMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ise konuşmasında şunlara vurgu yaptı: “Tarsus sokaklarında başı dik yürüyoruz. Bize bu onuru bırakanlar var; faşizme ve faşist cuntaya karşı halkı için canı pahasına mücadele eden İskender Özkul, Ayhan Alan, Ali Uygur ve tüm arkadaşlarımızı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Maraşlar’dan Çorum’lara, Sivas’lardan 10 Ekim’lere katliamlarla; darbelerden suikastlara karanlıklar üzerine kurulmuş bir düzen, dünden bugüne Amerikan çıkarlarının savunucusu ve onların işbirlikçisi gerici ve milliyetçi sağ eliyle bugünlere getirildi.

Hile, aldatmaca ve zorbalıkla sürdürülen AKP iktidarı ülkemizi büyük bir çürümeye sürükledi. Artık sürdürülemez, bir avuç sömürücü ve emperyalist dışında kimsenin memnun olmadığı bu çöküşe giden rejim, Trump’ın ipine tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor. Erdoğan’a ömür boyu başkanlık yolunu açarak bir Krallık misali seçimsiz ve muhalefetsiz bir ülke kurmaya çalışıyorlar.

Buradan da ilan ediyoruz emperyalizmin dayatması, Trump markalı bu gerici rejimin yarınlarımızı esir almasına asla izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin direnenleri ve tüm muhalefet güçleri olarak birleşerek ülkemizi felakete sürükleyenler tarihin çöp sepetine mutlaka göndereceğiz. Burada arkadaşlarımız bize, kime güveneceğiz? Nasıl değiştireceğiz? Sorularını yöneltiyor birçok yerde.

GENCİ YAŞLISI, KADINI ERKEĞİ BİRLEŞECEĞİZ

Son derece haklı ve doğru bir soru; biz, bu ülkenin ezilenleri din farkı dil farkı bilmeden, ortak acıların, öfkelerin ve umutların sahipleri olarak; emekçiler ezilenler genci yaşlısı, kadını erkeği, Türkü, Kürt’ü, Arap’ı, işçisi, köylüsü birleşeceğiz.

AKP ve MHP iktidarından, halka her kötülüğü yapan bu haramilerden tek bir satır beklentimiz yok. Çünkü biliyoruz ki, daha fazla sömürü hırsıyla insanca yaşam talebini; baskı ve zorbalıkla halkların özgürlük arzusunu uzlaştırmak mümkün değildir.

Bu ülke kardeşlik ve barış ülkesi olacak; emekçiler insanca yaşayacak… Gençler ve kadınlar özgür olacak, ülkemiz yeniden bağımsız ve hür kalacak. Paranın saltanatı ve sömürüsü bitecek hastaneler ve okullar halkın olacak… Özelleştirilen tüm birikimlerimiz geri alınacak. Söz de yetki de karar da halkın olacak tek adam krallığı bir daha geri dönmemek üzere sona erecek.”

TOPRAKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü, "Nadir toprak elementi rezervi"ne ilişkin 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek yürüyüş için çağrı yaptı. Açıklamada, "Topraklarımız iktidar eliyle Amerika-Çin rekabetinin içinde pazarlanmak isteniyor. Bağımsızlığımız, topraklarımız tehdit altında" denildi.

Yapılan açıklamada, "Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, akarsularımızı ne emperyalist tekellere ne de yerli işbirlikçi bir avuç sömürücü sermayedara teslim ederiz. Bu ülkenin devrimcileri var. Bu ülkenin SOL Partisi var. Ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden onurlu insanları var. Eskişehir'i adeta bir sömürge maden şehrine çevirmek isteyenlere karşı anti emperyalizm mücadelemizi büyütüyoruz. Amerika'nın 6. Filo'sunu Dolmabahçe'den denize döken 68'lilerin ruhuyla meydanlardayız" denildi.