SOL Parti: Tek adamı hep beraber göndereceğiz

SOL Parti, yaptığı yazılı açıklamada tek adam rejiminin hak desteğini kaybettiğini belirtti.

"Tek Adamı Hep Beraber Göndereceğiz" başlıklı açıklamada iktidarın seçimleri göstermelik hale getirecek bir diktatörlük kurmayı hedeflediği vurgulandı.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına yönelik temkinli yaklaşımın da bir temeli kalmadığını belirten SOL Parti, "Anlaşıldı ki bu iktidar sürdükçe barış da demokrasi de koskocaman bir hayaldir" dedi.

Halkın her alanında birleşik örgütlenme ve mücadele çağrısı yapan açıklama "Mutlaka ama mutlaka Saray rejimi kaybedecek, halk kazanacak!" sözleriyle sona erdi.

SOL Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Azınlığa düşmüş ve adım adım yenilgiye sürüklenen siyasal İslamcı tek adam rejimi halk desteğini kaybetti. Bu nedenle iktidarını sürdürmenin tek yolu olarak baskı ve zorbalıkla inşa edeceği seçimlerin göstermelik hale geldiği bir diktatörlük kurmaya çalışıyor.

'BU OPERASYON BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU'

Muhalefetin farklı kesimlerine yönelik bitmek bilmeyen operasyonlar ve belediyelere kayyum atamaları bunun parçası olarak hayata geçirildi. Adaletsizliklerin son uygulaması Erdoğan’ın karşısında Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmeye hazırlanan Ekrem İmamoğlu’na ve çalışma arkadaşlarına karşı yapıldı. Bu operasyon bardağı taşıran son damla oldu, halkın biriken öfkesini yatağından çıkardı.

Günlerdir ülkenin dört bir yanında yayılarak süren eylemler, baskı ve zorbalıkla ayakta durmaya çalışan tek adam rejiminin, ne denli aciz ve yıkılmaya mahkûm olduğunun en açık göstergesi oldu. Mücadele şimdi, kaderine sahip çıkmak için sahneye çıkan işçilerin, emeklilerin, öğrencilerin, kadınların ve gençlerin halkın elinde yükseliyor. Aşılan burjuva muhalefet sınırlarıyla birlikte Partilerin Salı grup konuşmalarındaki laf yarışları, parlamento kürsülerinden atılan fiyakalı nutuklar, kişisel hırslar hesaplar ve muhalefet içi hizipleşmeler anlamını yitirdi.

CHP, 31 Mart 2024 seçimi sonrası izlediği normalleşme yanılgısını bir yana bırakarak, darbe sürecine halkın ve toplumsal muhalefetin sokaktaki birleşik gücüne dayanarak karşı durabildi. Öte yandan Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayarak ve Abdullah Öcalan'ın mektubu ekseninde yaşanan gelişmeler karşısında toplumun geniş kesimlerindeki temkinli turum 19 Mart sivil darbesiyle birlikte yerini derin bir kuşkuya bıraktı.

'BU İKTİDAR SÜRDÜKÇE BARIŞ DA DEMOKRASİ DE HAYAL'

Anlaşıldı ki bu iktidar sürdükçe barış da demokrasi de koskocaman bir hayaldir. Kürt sorununu çözüyoruz, barış olacak vb. aldatmacalar iktidar tarafından bu çürümüş rejimin sürdürülmesine yönelik bir fırsat haline dönüşmemelidir. Bu rejimi ayakta tutmaya, Erdoğan’a başkanlık yolunu açmaya yönelecek yeni anayasa tuzakları ikirciksiz biçimde reddedilerek, iktidarın muhalefeti bölme operasyonları boşa düşürülmelidir.

AKP-MHP suç ortaklığı kendi halkından uzaklaştıkça sırtını ABD'ye ve Trump'a dayayarak, emperyalist efendilerine karşı tavizler vererek, ABD ve İsrail'in yeni Orta Doğu politikasına payandalık ederek iktidarlarını koruyacaklarını sanıyorlar. Hesap etmedikleri yoksulluğa ve sefalete sürükledikleri halkın gücüdür, hesap etmedikleri şey geleceklerini ellerinden çaldıkları gençlerin cesaretleridir. Bu ülkenin emperyalizme ve faşizme boyun eğmeyen devrimci-demokratik birikimidir.

BİRLEŞİK MÜCADELE ÇAĞRISI

SOL Parti, siyasal İslamcı faşizme karşı bugüne kadar olduğu gibi bu tarihi dönemde de, birleşik bir halk muhalefetinin örgütlenmesi için inisiyatif ve sorumluluk alacaktır. İktidarın yeni operasyonlarla artacak baskısına karşı mücadeleyi her alanda birleşik bir mücadele olarak yürüteceğiz. Halkın meşru ve demokratik muhalefetini hayatın her alanında birleşik örgütlenme ve mücadele biçimlerini çoğaltarak geliştireceğiz.

Önümüzdeki birincil görev, tek adam rejiminden kurtulmaktır. Adalet ve insanca yaşam hakkının kazanılmasının, demokrasinin ve özgürlüklerinin gelişmesinin barış ve kardeşliğin kapılarının sonuna kadar aralanmasının yolu buradan geçiyor.

'HALK KAZANACAK'

Kürdü Türkü, Alevisi Sunnisi tüm emekçi halkların gerçek kurtuluşu için birleşik gücümüzü adım adım geliştirerek ilerleyelim. Halkın bu birleşik ve kararlı mücadelesi ve tüm muhalefetin ortak hareketi sürdükçe bu halkı kimse teslim alamayacak, mutlaka ama mutlaka Saray rejimi kaybedecek, halk kazanacak!"