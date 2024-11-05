SOL Parti: Tek amaç bir dönem daha Erdoğan, iktidarın oyunlarından uzak duralım

Cumhur İttifakı iktidarının gündeme getirdiği Kürt sorunu tartışması sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen son açıklama tabloyu netleştirdi. Bahçeli’nin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi için Anayasa değişikliği isteyen sözlerinin ardından konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan SOL Parti, “Bütün muhalefet güçlerini bu gelişmeleri dikkate alarak siyaset yapmaya, iktidarın aldatma ve iç tartışmaları kışkırtmaya yönelik oyunlarından uzak durmaya çağırıyoruz” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün yaptığı grup konuşmasına değinilen açıklamada, “Amaçlarının, mevcut tek adam rejiminin ve Erdoğan’ın başkanlığının bir dönem daha devamını sağlamaya yönelik olduğunu açıkladı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, “Bu şekilde (son zamanlarda muhalif çevrelerce yeni bir ‘Kürt açılımı’ olarak lanse edilmeye çalışılan) iktidar politikasının ardındaki asıl amacı açıklamış oldu. Bazı Kürt hareketi sözcülerinin de dahil olduğu muhalefet çevrelerince ortada sanki bir ‘Kürt açılımı’ söz konusuymuş gibi yapılan tartışma ve söylemlerin hiçbir anlamı olmadığı da görüldü” dendi.

Tek Amaç Bir Dönem Daha Erdoğan



MHP Genel Başkanı amaçlarının, mevcut tek adam rejiminin ve Erdoğan’ın başkanlığının bir dönem daha devamını sağlamaya yönelik olduğunu açıkladı.



Bütün muhalefet güçlerini iktidarın aldatmaya yönelik oyunlarından uzak durmaya çağırıyoruz. pic.twitter.com/T64nUEBMxv — SOL Parti (@solpartibilgi) November 5, 2024

SOL Parti’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi iktidarın önümüzdeki dönemdeki planının asıl olarak, baştan beri söylediğimiz gibi, tek adam rejiminin ve Erdoğan’ın başkanlığının devamının sağlanması olduğu bir kere daha açıkça ortaya çıkmış oldu.

Belli ki önümüzdeki dönemde bu amaç doğrultusunda gerilim ve oldu bittiler yaratılarak geçmişte ‘Atı Alan Üsküdar’ı Geçti’ şeklinde gördüğümüze benzer süreçler yaşayacağız.

Bu yüzden şimdi bütün muhalefet güçlerini bu gelişmeleri dikkate alarak siyaset yapmaya, iktidarın aldatma ve iç tartışmaları kışkırtmaya yönelik oyunlarından uzak durmaya çağırıyoruz.”