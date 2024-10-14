SOL Parti Trabzon'dan "Yazarlar Buluşması" etkinliğini hedef alan yandaşlara tepki

Ortahisar Belediyesi, "Ortahisar Yazar Buluşmaları"nın ilkini 29 Ekim tarihinde gerçekleştirecek.

Hasan İzzettin Dinamo’nun anısına düzenlenen etkinlik, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Akit gazetesi ve Trabzon'da yayın yapan Günebakış haber sitesinin hedefi oldu.

Etkinliğe Cumhuriyet yazarı Altan Öymen ve tarihçi Sinan Meydan'ın davet edilmesini hedef alan gazeteler, Ortahisar Belediyesi'ne de yüklendi.

SOL Parti Trabzon İl Örgütü, yandaş medya tarafından hedef alınan etkinlik için açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Trabzon Ortahisar Belediyesi’nin yapmayı planladığı kültür ve sanat etkinliğine davet edilen kişiler arasından birkaçını öne çıkararak yapmaya çalıştığı provokasyon girişimini kınıyoruz. Bazı yazarları değişik örgütlerle ilişkilendirerek karalama çabasının Trabzon’a ve demokratik kültüre hiçbir katkısının olmayacağını düşüncesindeyiz" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortahisar Belediyesi’nin 25-27 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirmeyi planladığı “Yazarlar Buluşması” etkinliğiyle ilgili olarak Günebakış ve Akit gazetelerinde yapılan değerlendirmelerin Trabzon ve Türkiye’nin sorunları ve hassasiyetleri olarak sunulması doğru değildir.

Halkın sorunları; en başta geçim derdi, işsizlik, yoksulluk ve açlıktır… Çay ve fındık üreticilerinin yaşadığı mağduriyet, köylerde hayvancılığın bitme noktasına getirilmesi, mera ve yaylalarımızın maden gerekçesiyle talan edilmesi girişimleri, gençlerin gelecek kaygısı, üniversite öğrencilerinin barınma problemi nedeniyle eğitimlerini sonlandırmaları, ilk, orta ve lise öğrencilerine bir öğün yemek dahi sağlanmaması, okul temizliklerinin yapılmaması gibi sorunlardır.

Bütün bu sorunları görmezden gelenlerin, Trabzon Ortahisar Belediyesi’nin yapmayı planladığı kültür ve sanat etkinliğine davet edilen kişiler arasından birkaçını öne çıkararak yapmaya çalıştığı provokasyon girişimini kınıyoruz. Bazı yazarları değişik örgütlerle ilişkilendirerek karalama çabasının Trabzon’a ve demokratik kültüre hiçbir katkısının olmayacağını düşüncesindeyiz.

Trabzon SOL Parti olarak demokratik yaşamı zedeleyecek her türlü girişimlere karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Ortahisar Belediyesi, bu girişimlere karşı geri adım atmamalıdır. Ortahisar Belediyesi’nin bu yöntemlerle itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının siyasi bir hesaplaşma çabası olduğunu düşünüyor, bu konuyla ilgili olarak Ortahisar Belediyesi’nin yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."