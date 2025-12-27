SOL Parti: Trakya’nın kalbine nükleer santral kurulamaz

SOL Parti, Kırklareli’nin Vize ve Demirköy ilçeleri arasındaki Istranca ormanları ve Longoz Ormanları Milli Parkı’na nükleer santral kurulmak istenmesine tepki gösterdi.

Lüleburgaz kent meydanında düzenlenen basın açıklamasını SOL Parti Kırklareli İl Sözcüsü Celal Midilli okudu.

"YAŞAM ALANLARIMIZI EMPERYALİSTLERE TESLİM ETMEYİZ"

Midilli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçeleri arasındaki ormanlık bölge, Poliçe Plajı ile kum-çakıl sahili arasındaki kıyı hattı ve Longoz Ormanları Milli Parkı'nın hemen yanı başına nükleer santral kurulmak isteniyor. SOL Parti olarak açıkça ilan ediyoruz; bu ülkenin ormanlarını, tarım alanlarını, madenlerini, su havzalarını ve halkın yaşam alanlarını çok uluslu emperyalist şirketler ile yerli işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz.

Trakya’da çevre mücadelesi 1990 yılında başladı. Trakya’daki çevre sorunu Ergene Nehrinin kirletilmesi ile başladı. Ardından açılan yüzlerce taşocağı, acımasızca açılan kömür ocakları, rüzgâr enerji santralleri ve şimdi nükleer enerji santrali projeleriyle bölge tehdit altında. Türkiye’nin enerji açığı yoktur; fazlası vardır. Türkiye’de asıl sorun iklim krizidir.

Nükleer enerjinin 1996’daki payı yüzde 18 iken, bugün dünyada yüzde 9’a inmiştir. Dünyada sağ partiler iktidara gelince nükleere yöneliyor; sol-sosyal demokrat partiler ise nükleer enerjiden çıkıyor. Güneş enerjisi ise en ucuz ve güvenli enerji kaynağıdır. Nükleer atıklar toprağa bırakıldığında 250 bin yıla kadar tehlike oluşturur. Yakın tarihimizdeki Çernobil ve Fukushima kazaları bunun en önemli örnekleridir. Çernobil’de 400 bin kişi bölgeyi terk etti; ülkemiz dahil 200 bin kişi öldü. Fukushima kazasında 20 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kıyı köyüne yapılacak nükleer santral 14 bin dönüm araziyi kaplayacak. Yapılacak yollar ve enerji nakil hatları ile milyonlarca ağaç kesilecek. Büyük bir kıyım yaşanacak ve canlı yaşamı yok olacak. AKP iktidarı Trakya’yı enerji üssü yapmak istiyor. Zaten su fakiri olan bölgemizdeki su kaynakları da yok olacak. Meriç Nehri’nden çekilecek su ile canlı yaşamı ve tarım son bulacak.

Çin ile yapılan nükleer santral kurulması anlaşması 2016 yılında Meclis’e geldi; sessiz sedasız yasalaştırıldı. Lüleburgaz’daki doğalgaz çevrim santrali bile 1,5 derece sıcaklık artışı yarattı. Kurulacak nükleer santral ile bölge çölleşecek.

'ANCAK BİRLEŞEREK AŞABİLİRİZ'

SOL Parti olarak diyoruz ki bu sorunu birleşerek, hep birlikte dayanışma ile aşabiliriz. Anayasa’nın 56. maddesi açıktır: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın görevidir.”

Nükleer enerji hakkında bilinmesi gerekenler: Nükleer enerji temiz değildir, karbonsuz değildir, çok pahalıdır ve çok tehlikeli bir teknolojidir.

SOL Parti olarak Trakya Platformu’nun, çevre derneklerinin, bölge halkının, bilim insanlarının ve hukukçuların yükselttiği itirazların yanındayız. Trakya başta olmak üzere bölge illerindeki halkımızı nükleer santral projesine karşı birleşik mücadeleye çağırıyoruz. Istrancalar’da, Longoz’da ve Karadeniz kıyısına nükleer santral kurulmasına asla izin verilemez. Bu proje başlamadan durdurulmalıdır.Toprağımızın, suyumuzun, ormanlarımızın, havamızın ve geleceğimizin yok edilmemesi için mücadeleyi bileşerek büyüteceğiz.”