SOL Parti: Tüm arkadaşlarımızı serbest bırakın

SOL Parti üyeleri, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek istediği için tutuklanan arkadaşlarına mektup yolladı. PTT önünde yapılan basın açıklamasında, mektup kampanyasını büyütme çağrısı yapılırken, "Arkadaşlarımızı serbest bırakın" denildi.

HABER MERKEZİ

SOL Parti İstanbul İl Örgütü üyeleri, 1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek istediği için evlerinden baskınlarla gözaltına alınıp tutuklanan arkadaşlarına dayanışma mektubu yolladı. Kadıköy’de bulunan PTT binası önünde toplanan partililer, yazdıkları mektupları İstanbul Silivri’de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan arkadaşlarına yolladı.

Postane önünde SOL Parti İstanbul İl Örgütü adına hazırlanan basın metnini okuyan Esra Kahraman Taksim Meydanı’nın hem tarihsel hem de hukuksal olarak 1 Mayıs alanı olduğunun altı çizdi.

"Suç örgütleri sokaklarda ‘özgürce’ dolaşırken, ‘şeriat’ naraları atan gericilere Taksim meydanı sonuna kadar açılırken, Taksim’i emekçilere yasaklamakla yetinmeyen AKP, AYM kararını da hiçe sayarak 1 Mayıs gününde halkın, emekçilerin karşısına barikatlar kurmuştur" diyen Kahraman, mektup kampanyasını büyütme çağrısı yaptı.

Kahraman, basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "

"1 Mayıs’tan sonra adeta cadı avı başlatan iktidar, onlarca arkadaşımızı haksız ve hukuka aykırı olarak tutukladı. Ancak biliyoruz ki ne yaparlarsa yapsınlar Taksim iradesini yok edemeyecekler.

Ne yaparlarsa yapsınlar emekçilerin, halkın direncini kıramayacaklar! Ve ne yaparlarsa yapsınlar bizler arkadaşlarımızın da söylemekten bir an bile çekinmediği gibi Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanı’dır demeye devam edeceğiz.

"1 MAYIS TAKSİM MEYDANI’DIR"

Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanı’dır diyenler tutuklanırken, Gezi’de yargılananlar hala hapisteyken, belediyelere kayyumlar atanırken, bir yandan da sözde yumuşama-normalleşme ve yeni anayasa tartışmaları ile toplumda açığa çıkan direnme ve değişim potansiyeli iktidar eliyle sönümlendirilmek isteniyor.

Sözde yumuşama-normalleşme sözleri arasında işçilerin, emekçilerin, gençlerin, emeklilerin, kadınların gerçek dertleri unutturulmaya çalışılıyor. Bizler her ne koşulda olursa olsun ülkemizi, emperyalizme ve uluslararası sermayeye peşkeş çeken, mafya ve çetelerle, tarikatlarla ülkemizin tüm zenginliğini sömüren bu tek adam rejimiyle mücadele etmeye ve Taksim Meydanı 1 Mayıs Meydanı’dır demeye devam edeceğiz."