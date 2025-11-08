SOL Parti: "Türkiye'yi işçi katliamları ülkesi olmaktan kurtaralım!"

SOL Parti Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir parfüm deposunda çıkan ve 2'si çocuk altı işçinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin bir açıklama paylaştı.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İş cinayetleri ve işçi katliamlarını Türkiye'nin kaderi haline getiren tek adam düzeni değişmedikçe, kölelik düzeni sürecek ve emekçiler hayatını kaybetmeye, yaralanmaya, sakatlanmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yangında hayatını kaybeden işçilerin isimlerine ve yaşlarına da yer verildi.

SOL Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Kocaeli Dilovası'nda parfüm deposunda meydana gelen iş cinayetinde hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimiz için başsağlığı, yaralılar için sağlık diliyoruz.

İş cinayetleri ve işçi katliamlarını Türkiye'nin kaderi haline getiren tek adam düzeni değişmedikçe,

Çalışma hayatı, sermaye sınıfının dizginsiz kar alanı olmaktan çıkarılmadıkça,

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sistemi, mevzuattan uygulamaya kadar kökten değiştirilmedikçe,

Sendikal örgütlenme önündeki yasal ve fiili engeller ortadan kaldırılmadıkça

Emekçiler, iş yerlerinde söz ve karar sahibi olmadıkça,

Kölelik düzeni sürecek ve emekçiler hayatını kaybetmeye, yaralanmaya, sakatlanmaya devam edecek.

Artık yeter, emekçilerin birleşik mücadelesi ile Türkiye'yi iş cinayeti ve işçi katliamları ülkesi olmaktan kurtaralım."