SOL Parti Ümraniye'den barınak tepkisi: "Hayvanların yaşam hakkı korunmalıdır"

SOL Parti Ümraniye İl Örgütü, ilçede AKP'li belediyeye ait hayvan barınağında ölü, canlı ve hasta hayvanların bir arada tutulmasına tepki gösterdi.

Partinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, barınakta yaşananlarla hayvanların yaşam hakkını ihlal edildiği ve insanlık dışı bir muamele olduğu ifade edildi.

Yaşananlara ilişkin suçu olanların yargılanması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Bu felaketin sorumluları hesap vermeli ve hayvanların yaşam hakkı korunmalıdır" denildi.

SOL Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz Pazar günü, Ümraniye Geçici Hayvan Barınma Merkezi'ni ziyaret eden gönüllüler, onlarca hayvanın ölüsüne tanıklık etmiştir. Canlı ve ölü hayvanların aynı kafeslerde tutulduğu, yaralı hayvanların ışıksız, rutubetli ve sağlıksız koşullarda ölüme terk edildiği, ayrıca son kullanma tarihi geçmiş mamaların kullanıldığı gönüllüler tarafından gözlemlenmiştir. Bu dehşet verici manzara, hayvanların yaşam hakkına yapılan büyük bir ihlal ve insanlık dışı bir muamele olarak kaydedilmiştir.

Durumu fark eden hayvanseverler, hemen kolluk güçlerine haber vermiş ve olay yerine polis intikal etmiştir. Akabinde, nöbetçi savcıya bilgi verilerek adli süreç başlatılmıştır. Bu süre zarfında, yaralı ve hasta hayvanların acil tahliyesi için sivil toplum kuruluşları hızla seferber olmuş ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

Ne yazık ki, barınma merkezinde bulunan güvenlik görevlilerinin bile tanımadığı bazı şahıslar, hayvanseverleri tehdit etmiş ve psikolojik şiddet uygulamıştır. Bu kabul edilemez baskı ortamı, hayvanseverlerin barınma merkezine yönelik yardım çabalarını sekteye uğratmış, ancak onların kararlılığını asla azaltmamıştır.

Bu insanlık dışı koşulların sona erdirilmesi, sorumluların yargı önüne çıkarılması ve barınma merkezinin derhal denetime açılması için yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Ümraniye Geçici Hayvan Barınma Merkezi'nde yaşanan bu felaketin sorumluları hesap vermeli ve hayvanların yaşam hakkı korunmalıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."