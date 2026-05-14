SOL Parti Uşak İl Sözcüsü Uludağ'a saldırıya tepki: Bilsinler ki bu memleket bizim

Mahir KANAAT

SOL Parti Uşak İl Sözcüsü ve Tarım Çalışma Grubu Üyesi Mahmut Uludağ’a yönelik saldırı, kentte düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi. Eski Belediye önünde gerçekleştirilen açıklamaya siyasi partiler, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve yaşam savunucuları da destek verdi.

Yapılan açıklamada, “Mahmut Uludağ, Uşak için sıradan bir isim değildir. Ona yapılan bu saldırı hepimize yapılmıştır. Yıllardır Uşak’ta halka rağmen yapılmak istenen her türlü olumsuzluğu; gerek basın açıklamalarıyla gerek köy toplantılarıyla gerek üretici mitingleri ve yürüyüşleriyle halka anlatan partimizin sözcüsü Mahmut Uludağ’ı, hakkını arayan her Uşaklı tanır. Bizim Mahmut Uludağ’ı uzun uzun anlatmamıza gerek yok. Tiritoğlu Parkı’ndan yolu geçen herkes onu bilir. Bizler bu saldırının nedenini iyi biliyoruz. Havamızı ve toprağımızı kirleten, Uşak’ı susuz bırakan Kışladağ Altın Madeni’ne karşı gelen, ‘Kışladağ İliç olmasın’ diyen bizleriz. Köylülerin ürettiklerinin hakkını alması için mücadele eden bizleriz. Emeklinin, işçinin insanca yaşaması için gerekli ücreti alması için mücadele eden bizleriz… Nerede efkârlı bir dağ varsa orada mücadele eden bizleriz” denildi.

“Bu nedenle bu saldırı, hak arayan, havasına suyuna sahip çıkanlara karşı yapılan bir saldırıdır” denilen açıklamada şunlar dile getirildi: “Ülkeyi yönetenler, iktidarlarının sarsıldığını gördükçe iktidarlarını sürdürmek için çete-mafya tarzı yöntemlerle muhalif olan herkese pervasızca saldırmaktadır. Kendisinden olan herkes basında, medyada her türlü belgesiz, mesnetsiz iddiayı yazabilmekte ve konuşabilmektedir. Ancak söz konusu iktidarı eleştirmek olunca, uyduruk gerekçelerle gazetecileri tutuklamaktadır. Yeter ki tek adam rejimine laf etme… Ülkenin her yerinde olduğu gibi ilimizde de medya olanağı olan ‘sözde gazeteci’ olanlar her türlü dayanaksız haberleri yazmaktadır. Çünkü onlara her şey serbesttir. Ülkemiz çete-mafya kıskacına hapsedilmiş; doğruları yazanlar, söyleyenler ise gözaltına alınmış veya tutuklanmıştır.”

KORKMAYACAĞIMIZI BİLSİNLER

Açıklamada son olarak şu ifadeler kullanıldı: “Biz, parti sözcümüze yapılan bu saldırının da halkı korkutmak, sindirmek amaçlı olduğunu biliyoruz. Bizler SOL Parti olarak her türlü şiddete karşı olduğumuzu ama asla ve asla korkmadığımızı, korkmayacağımızı bilinsin isteriz. Bizleri hiçbir şiddet ve baskı yolumuzdan alıkoyamaz… Biz her zaman ezilenin, sömürülen emekçinin, tarım işçisinin, yoksul halkın yanında olacağız. Bilsinler ki bu memleket bizim, bu memleketin asıl sahipleri biz devrimcileriz.”

AYAKLARINI DENK ALSINLAR

Açıklama sonrası SOL Parti PM Üyesi Sercan Dede ise, “Uşak’ın yiğit devrimcisi, partimizin il yöneticisi Mahmut Uludağ abimize yapılan saldırıyı kınamak ve lanetlemek için buluştuk. Bugün burada sadece Mahmut abiye yapılan saldırıyı değil; tüm muhalefete, ilericilere ve yurtseverlere yapılan saldırıyı konuşuyoruz. Kendine çete diyen, mafya taklitleriyle ve kirli oyunlarıyla üzerimize saldıran kesimleri yeni tanımıyoruz. Bu mafya, çete bozuntularının hain saldırılarla bizi teslim almaya çalıştıklarını biliyoruz. Biz bu saldırılarla yeni tanışmadık. Bu saldırılar bizi yıldıramaz. Bu şehirde mücadele hâlâ ayakta. Teslim olmayız. Büyük bedeller ödeyerek ayaktayız. Bu saldırıların neden yapıldığını da biliyoruz. Bize her yerde saldırmaya çalışıyorlar. Gezi’de Ali İsmail Korkmaz’a sokak aralarında sopalarla saldırdılar. Gencecik yaşta hayatını elinden aldılar. Gazeteci Hakan Tosun geçtiğimiz aylarda çete saldırısıyla hayatını kaybetti. Korkmuyoruz. Omuz omuza gelerek bu saldırıları yeneceğiz. Uşak’ta 2016 yılında partimize silahlarla ve sopalarla saldıran güruha karşı, ertesi gün o sokağa çıkıp ‘Yürüyelim ki ayaklarını denk alsınlar. Anlasınlar ki bu ülkede devrimciler var’ dedik. Mahmut abiye saldırı yapanlara meydan okuyoruz: Ayaklarını denk alsınlar. O saldırı hepimize yapılmıştır. Mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

UŞAK’TA DEVRİMCİLER VAR

Mahmut Uludağ ise şunları dile getirdi: “Faşist bir saldırıya uğradım ama asla yılmadım, korkmadım. Ben onların birebir karşılaştığımızdaki hallerini biliyorum. Beni gördüklerinde sokak değiştirenler, üç beş kişi olunca saldırdılar. Onların yüreksiz olduğunu çok iyi biliyorum. Korkmadan, yılmadan mücadeleyi büyüteceğiz. Bu hepimizin görevi. Ben korkuyu 70’li, 80’li yıllarda bıraktım. Onlara pabuç bırakacak hâlimiz yok. Dimdik ayaktayız. Mücadele büyüyecek. Uşak’ta devrimciler var. Yarın hep beraber Balbaşı köyünde güneş enerjisine karşı mücadele eden köylülere desteğe gidiyoruz. Hepinizi bekliyoruz.”

NE OLMUŞTU?

SOL Parti Uşak İl Sözcüsü Mahmut Uludağ, 8 Mayıs Cuma günü saat 16.00 sıralarında Merkez’de bulunan iş yerinin önünde saldırıya uğradı. İş hanının girişine saklanarak bekleyen 5 kişi, Uludağ’ın binaya girmesiyle saldırdı. Saldırıda burnu kırılan, vücudunda morluk ve ezilmeler oluşan Uludağ için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastanede darp raporu alan Uludağ, Uşak’ta yerel gazetecilik yapan Nurullah Çavuşoğlu ve beraberindeki 4 saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.