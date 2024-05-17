SOL Parti Uşak: Murat Dağı’nı müdahillik değil, mücadele kurtaracaktır

Anadolu Export şirketi, Murat Dağı’nda altın arama faaliyetinin reddedilmesi sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı dava etti. SOL Parti Uşak İl Örgütü, davaya tepki göstererek, “Murat Dağı’nı müdahillik değil, mücadele kurtaracaktır” denildi.

Halil ERTUNÇ

Murat Dağı'na siyanürle altın arama çalışmaları reddedilmesi sonrası Anadolu Export şirketi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı mahkemeye verdi. Yaşanan gelişme sonrası SOL Parti Uşak İl Örgütü, konu hakkında yazılı bir açıklama gerçekleştirdi.

Açıklamada, “Bu davada bir tarafta bugüne kadar Kazdağları'nda, Efemçukuru’nda, İliç'de, Kışladağ'da ve pek çok yerde ekolojik yıkıma, toprakların gasp edilmesine, suların kirlenmesine, köylerin yok edilmesine neden olan maden şirketleri; diğer tarafında maden şirketlerine arama ruhsatı veren, madencilik yasasında değişiklikler yaparak onların önündeki yasal engelleri ortadan kaldıran MHP destekli AKP iktidarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’dır” denildi.

“MURAT DAĞI'NI TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Açıklamada şunlar belirtildi: “Bu açılan dava haksız bir davadır. Bakanlığın mahkeme kararını uygulaması olması gereken normal bir durumdur. Biz de SOL Parti olarak bu mahkeme kararının Bakanlıkça uygulanmasını destekliyoruz. Ancak açılan bu davanın danışıklı bir dövüş olabileceği ile ilgili ciddi kuşkularımız var. Murat Dağı'ında siyanürle altın çıkarılmasının siyasi sorumluluğunu üslenemeyecek durumda olan siyasi iktidar, topu yargıya atmak istemiş olabilir. Daha önce, ‘ÇED olumlu raporunu’ veren aynı Hükümet'in Bakan'ı değil miydi? Hükümete de mahkemelere de geri adım attıran bölge halkının sürdürdüğü kararlı mücadele ve bu mücadeleye verilen ulusal kamuoyu desteği olmuştur. Şirkete geri adım attıracak olan da bu topyekûn mücadelenin kendisi olacaktır. Açılan bu davayı şirket kazansa bile Murat Dağı’nda siyanürle altın çıkarılmasını kabul mü edeceğiz? Elbette hayır!... Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadeleyi sürdüreceğiz...Tam da bunun için taraf olunmaz... Şirkete ve iktidarın bakanlığına karşı, yoksul köylülerle, muhalif kamuoyuyla birlikte ikisine de karşı mücadele edeceğiz. Murat Dağı'nı maden şirketlerine teslim etmeyeceğiz.”

NE OLMUŞTU?

2017 yılında eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yeğeni Bahattin Özal’ın sahibi olduğu Odaş Enerji’ye bağlı Anadolu Export Maden şirketinin bölgede altın madeni girişimi, halkın direnişi ve itiraz davalarının kazanılmasıyla engellendi.

Şirket tüm engellemelere rağmen 2022 yılında ‘altın gümüş madeni kapasite artırımı, pasa döküm ve kırma eleme tesisi’ projesi için harekete geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise projeye 2023 yılında ÇED olumsuz kararı verdi. Bu durum karşısında 6 Mayıs 2024 tarihinde şirket, Bakanlığı mahkemeye verdi.