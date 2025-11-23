SOL Parti Uşak’ta üretici yürüyüşünden seslendi: Memleketi yeniden kuralım

SOL Parti’nin ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği yürüyüşler sürüyor. Tek adam rejimine karşı birçok bölgede geçtiğimiz aylarda yürüyüş gerçekleştiren SOL Parti, Uşak’ta da yürüyüş gerçekleştirdi. Üretici Yürüyüşü’nde yurttaşlar bir araya gelerek, “Ekmek, toprak, su, memleket için yürüyoruz” dedi.

Uşak Stadyum önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, kent meydanına yürüdü. Yürüyüşe çok sayıda üretici ve demokratik kitle örgütü katıldı. Burada konuşan SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, “Bugün onurla yürüdük. Başımız dik yürüdük. Bizler ülkenin bağımsızlığı için mücadele ettik, daha demokratik, daha eşit kardeşçe bir ülke için mücadele ettik. Nerede haksızlık, nerede adaletsizlik varsa karşısında durduk ve bunun bedelini ödemekten de çekinmedik. Bu onur yürüyüşü, üreticiler ellerinde ekinleri var. İşte bizim onurumuz bu, tertemiz emeğimiz ve alınterimiz” dedi.

BİRLEŞE BİRLEŞE YENECEĞİZ

“Karşımızda vurguncular, soyguncular, üçkâğıtçı bezirgânlar var” diyen İşleyen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkenin her karışını, bütün değerlerini sattılar. Vatan diye diye, millet diye diye, din iman diye diye ülkeyi emperyalist tekellere sattılar. Uşak’ta halkın bir damla suyunu sattılar, kim Murat Dağı’nı altıncı emperyaliste peşkeş çektiyse onlar bu topraklara ihanet edenlerdir. Bizim alnımız açık. Karşımızdakiler ise ‘Emeğimizi sattılar, emeğiyle geçinenleri üç kuruşa muhtaç ettiler. Bu ülkeye ihanet edenlerdir bunlar. Onlar bu sokaklarda başı eğik dolaşacak. Biz ise alanlarda, sokaklarda başımız dik yürümeye devam edeceğiz. Bu memleketi onlara teslim etmedik, etmeyeceğiz ve birleşe birleşe yeneceğiz.”

‘Sizi kim kurtaracak’ sorularına yönelik konuşan İşleyen, “Bizi kurtaracak olan bu yürüyüştür, halkın birleşik mücadelesidir. Halkın güçlü kollarıyla aşılamayacak engel olmayacağını bir daha göstermek için örgütleneceğiz. Kimseden bir şey beklemeyeceğiz. Nutuk atanları, siyaset diye tüccarlık yapanları bir tana bırakın. Üretim komiteleri, üretim meclisleri kurarak bu ülkeye sahip çıkacağız. Bir olacağız, birbirimizden ayrılmayacak, birbirimize düşmeyecek, farklılıklarımıza saygıyla bir arada duracağız, birleşik mücadele ile bu tek adam rejimine son vereceğiz. Türkiye’nin yeniden kuruluşunu birlikte yapacağız. Bugün buradaki yürüyüşler bu ülkenin aydınlık geleceğinin yolunu açacaktır” ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMAK ZORUNDAYIZ

Akse köyünden yürüyüşe katılan üretici Ali Yavuz ise, şöyle konuştu: “Buraya gelip mücadeleye destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Akse köyünden üreticiyim. AKP’nin politikaları üretimi, köylüyü ve çiftçiyi her geçen gün daha da geriye itiyor. Üretici artık ürettiği ürünü satamaz hale geldi. Çiftçi perişan, hayvanlarımız perişan. Şap hastalığı nedeniyle hayvanlarımızı meraya çıkaramıyoruz, üstüne ceza kesiliyor. Tarım Müdürlüğü bizim sorunlarımızla ilgilenmiyor, özel veterinere yönlendiriyorlar. ‘Üreticiye destek veriyoruz’ diyorlar ama bunlar gerçek değil. Hepimiz mağduruz ve halkı birbirine düşüren politikalar uyguluyorlar. Et pahalı, üretim pahalı olduğu için pahalı. O halde birleşmek, dayanışmak zorundayız.”

SORUNU OYALIYORLAR

SOL Parti Tarım Grubu Sözcüsü Mahmut Uludağ ise, “İnanç ve itaat temelinde kurulan şirket tarımı sadece üreticiyi değil, tüketiciyi de ezmiş durumda. Bu sistem 12 Eylül’den sonra başladı, AKP ile daha da derinleşti. Bugün üreticiye ‘toprağını ekmezsen kiraya verilecek’ deniyor. Bu, tarımın şirketleştirilmesidir. Buna karşı durmanın tek yolu örgütlenmek. Doğayla barışık, sağlıklı, yerel üretimi esas alan yeni bir tarım modeline ihtiyacımız var” dedi.

Tarımın yalnızca sermaye sahibi olanların yapabileceği bir sektör haline getirildiğini vurgulayan Uludağ, “Oysa çiftçilik para olmadan da yapılabilmeli” şeklinde konuştu. Ayrıca kentteki su sorununa da vurgu yapan Uludağ, “Uşak’ın su sorunu yıllardır konuşuluyor ama gerçek çözüm söylenmiyor. Belediyeler, DSİ ve iktidar sorunu oyalıyor. Uşak’ın su probleminin temel nedeni Kışladağ Altın Madeni’dir. Bizim tükettiğimizden çok daha fazla suyu onlar kullanıyor. Öğretmenevi ile yapılan su protokolünün belediye tarafından geri çekilmesini istiyoruz. Uşak’ta suyu halk için yeniden planlamamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TEK BAŞINA KURTULUŞ YOK

SOL Parti Uşak İl Sözcüsü Fikri Mıdık ise şunları kaydetti: “Bu ülkede yaşayan herkesin temel meselesi demokrasidir. İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Bugün üretimin zamanı ama üretici ayakta durmakta zorlanıyor, zarar ediyor. Tek başına kurtuluş yok. Birlik, dayanışma ve örgütlenme olmadan bu süreçten çıkmak mümkün değil.