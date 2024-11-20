SOL Parti Üyesi İrfan Erdemoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren SOL Parti Üyesi İrfan Erdemoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Erdemoğlu, Üsküdar’da bulunan Karacaahmet Camii’nde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından SOL Parti tarafından anmanın da yapıldığı Kocatepe Mezarlığı’na defnedildi.

1953 yılında Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde doğan Erdemoğlu, 1970’li yıllarda faşizme karşı mücadelede yer aldı.

12 Eylül döneminde tutuklandı ve İstanbul Devrimci Yol davasında yargılandı.

Erdemoğlu, Devrimci Kamu Çalışanları (DKÇ) ve Devrimci Sendikal Dayanışma (DSD) Meclis Üyeliği, Tüm Maliye Çalışanları Derneği kuruculuğu ve Genel Başkanlığı, Tüm Maliye-Sen'in kurucu Genel Başkanlığı, Kamu Çalışanları Sendikaları Platformu (KÇSP) Sözcülüğü ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği (MYK) üyeliği görevlerini yaptı.

Erdemoğlu, ÖDP ve sonrasında da SOL Parti üyesi olarak emek ve özgürlük mücadelesini kesintisiz sürdürdü.