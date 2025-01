SOL Parti üyesi Metehan Akbulut unutulmadı

Hayatı devrimci mücadele içinde geçmiş, işçi sağlığı alanı başta olmak üzere sağlık hakkı mücadelesinin en ön saflarında yer almış, TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı ve Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut vefatının birinci yıl dönümünde düzenlenen programlarda anıldı.

Gazetemiz BirGün’ün de kurucularından olan Akbulut’un Ermenek Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında düzenlenen anmaya ailesi ve dostları katıldı.

SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz, “Duygularım tarifsiz. Anısı mücadelemizde daima yaşayacak. Sendikal mücadele bize her zaman kılavuz oldu. Onu unutmayacağız” dedi. Çağdaş Hekimler Antalya adına konuşan Dr. Tolga Örnek, “Metehan’ın tabip odasında yaptığı işler çok önemliydi. Metehan’ın ne kadar önemli biri olduğunu yaşarken biliyorduk. Tek başına bir örgüt gibi çalışıyordu. Metehan insan olarak çok güzel biriydi. Biz bir mücadele arkadaşımızı kaybettik. Onu hiç unutmuyoruz. Yaptığımız işlerde, anılarımızda hep yanımızda” diye konuştu.

Akbulut’un kardeşi Selda Sevtap Demirci de, “Buradaki herkes onun ailesinden bir fert gibi. Metehan kendini anlatan bir hayat yaşadı. Bütün samimiyetiyle yaşadı. Yürekliydi ve onu Metehan Akbulut olduğu için sevdim. Sadece kan bağı olduğu için değil her zaman Metehan Akbulut olduğu için sevdim” dedi. SOL Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın, “Gerçekten çok üzgünüz. Hepimizin onun için söyleyebileceği çok güzel sözler vardır ama ben Metehan Akbulut’u, Nasuh Mitap’ın ‘Devrimcilik insanın insana sahip çıkmasıdır’ sözüyle anmak istiyorum. Metehan bu şekilde yaşadı ve hareket etti. Devrimci bir siyaset anlayışıyla yaşadı. Mücadelesi her zaman yıldızlı yolumuzda ışık olacak” diye konuştu.

SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer ise şunları söyledi: “Metehan için konuşuyor olmak çok zor. Her zaman devrimciliğiyle, insana insanlığa ait değerlere sahip çıkmanla, doğru bulmadığın şeylere isyankârlığınla, mücadelenle, inadınla ve her insanı kapsayıp onu hareket ettirme enerjinle, üretkenliğinle, yıldızlı yumruğunla bizimle birlikte yaşıyorsun. Çok hızlı koştun. Ömrün boyunca her şeyi içtenliğinle, samimiyetinle, sevginle yaşadın. Bizler seni unutmayacağız, çünkü bizimle yaşadığını biliyoruz. Biz senin değerlerini, senin inancını, devrimci mücadeleni, yıldızlı yumruğa olan sevdanı seninle birlikte taşıyoruz. Devrimcilik önce iyi insan olmaktır. Metehan devrimciydi, inandığı gibi yaşayan bir insandı. Unutmayacağız.”

Mezar başındaki anmanın ardından SOL Parti, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ile Çağdaş Hekimler tarafından Muratpaşa Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda ‘İşgücünün Dönüşümü, Kolektif Hafıza ve Örgütlenme’ başlığıyla düzenlenen olan panelde Nursel Şahin, "80’li Yıllardan Bu Yana Sağlık İşgücünün Dönüşümü" İlknur Başer, “Siyasal Durum ve Birleşik Devrimci Mücadele” ve Eriş Bilaloğlu, “Örgüt/Kolektif: Bir başına’dan daha iyi mi?” konuşmasını yaptı.