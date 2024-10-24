SOL Parti: Yankee ablukasına karşı Küba'nın yanındayız!
SOL Parti, tropikal fırtına sonrasında enerji problemi ile karşı karşıya kalan Küba’ya ABD tarafından uygulanan ambargoya tepki gösterdi.
SOL Parti, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Küba’ya uyguladığı ambargoya tepki gösterdi.
“Küba halkı Yankee ablukasında nefessiz bırakılıyor” başlıklı açıklamada Küba’nın “terörü destekleyen ülkeler” listesinden çıkarılması gerektiği belirtildi.
Açıklamada "SOL Parti olarak, Küba halkının bağımsızlık mücadelesinin yanındayız" denildi.
SOL Parti’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Altmış yıldır devam eden ablukaya ek yaptırımlarla, Küba'nın elektrik altyapısı çökertilmiş ve ülke elektriksiz bırakılmıştır.
ABD, tüm temel hizmetleri felce uğratarak; enerji krizine ve temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıklara yol açarak Küba halkını cezalandırmaya çalışmaktadır.
Bu insanlık dışı politikalara derhal son verilmeli, Küba ‘terörü destekleyen ülkeler’ listesinden çıkarılmalı ve abluka son bulmalıdır.
Yankee ablukasına karşı Küba'nın yanındayız. pic.twitter.com/qnKAa9fdfl— SOL Parti (@solpartibilgi) October 24, 2024
SOL Parti olarak, Küba halkının bağımsızlık mücadelesinin yanındayız...
Dünyanın her yerindeki halkların baş düşmanı, çürümüş yankee emperyalizme yıkılmaya mahkumdur. Küba'nın yıldızı ise 21.yüzyılda da insanlığın daha iyi geleceğin umut ışığı olarak parlamaya devam edecek.”
ENERJİ KRİZİ YAŞANMIŞTI
Ülkede etkili olan tropikal fırtına sonrasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirmiş, milyonlarca insan elektriğe erişimde problem yaşamıştı.
Küba'da 18 Ekim'de ana enerji santrallerinde meydana gelen arızalar nedeniyle halen milyonlarca kişi elektriksiz kalmış durumda.