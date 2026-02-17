SOL Parti Zonguldak İl Sözcüsü Bulut: “Bir avuç kömür için ömür vermeye devam ediyoruz!”

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 maden işçisi yaşamını yitirdiği iş cinayetinin ardından SOL Parti Zonguldak İl Sözcüsü Kemal Bulut, yaptığı açıklamada son günlerdeki ölümlere dikkat çekerek, “Üç gün evvel kaçak ocakta 1, şimdi rodövansa ait ocakta 2 canımızı ocaklarda kaybettik” dedi.

Bulut, madenlerde yaşanan ölümlerin “kader planı” ya da “mukadderat” söylemiyle normalleştirildiğini belirterek, sorumluların hesap vermediği koşullarda iş cinayetlerinin süreceğini vurgulayarak “Bu döngü süre geldi, görünen o ki süre gidecek. TTK, Rodövans, Kaçak ocak hiçbir şey değişmiyor. Her an, her yerde bir işçi can veriyor. Adeta birilerinin söylediği “bu işin fıtratında var”, “kader planı”, “mukadderat” hepimizce kanıksanmış durumda. Hele bu işin sorumluları, denetleyenler, yetkili kurumlar, yetkili kişiler ölümlere karşı, sorumluluk almıyor, bedel ödemiyorlarsa bu cinayetler devam edecektir dedi.

“TTK Müfettiş raporları ile üretim durduruyor, özel işletmeler ve kaçak ocaklar ölüm kusuyor” diyen Bulut, “Artık sözün bittiği yerdeyiz. Artık bu şehrin Valisi başta olmak üzere şehrin tüm yetkilileri, siyasetin başta iktidar tarafı olmak üzere tüm kesimleri, toplumsal örgütlerin temsilcileri sorumluluk alma zamanı gelmedi mi? Hele her ölümden sonra soruşturma açtık, sorumluları cezalandıracağız diye hamaset dağıtan iktidar temsilcileri. Tüm kesimleri Zonguldak’ın bu yaşadıklarına çözüm aramaya çağırıyoruz” diye konuştu.

“SES ÇIKARMAYA DAVET EDİYORUZ”

Bulut, rodövans uygulamalarının son bulmasını, kaçak ocaklara göz yumulmamasını, bu işletmelerde çalışanların kuruma alınmasını ve işçi sağlığı-iş güvenliği eksiklerinin giderilmesini talep etti:

“Yarından tezi yok tüm paydaşların bir araya gelerek hem TTK’nın ve tüm özel işletmelerin durumlarını bir bütünsellik içinde masaya yatırmaya davet ediyoruz. Amasız, fakatsız hem üretim hem istihdam hem de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından bütünlüklü çözüm aranmalıdır. Bu sorun hepimizin, şehrin öncelikli sorunudur.

Beklentimiz tüm rodövans uygulamaları son bulsun, kaçak ocaklara kesinlikle göz yumulmasın, kaçakçılık mevzuatı uygulansın, bu işletmelerde çalışanlar kuruma alınsın, TTK öncelikle norm kadroya ulaşsın, sonrasında çalışan sayısı ve üretim açısından eski yıllarına getirilsin, yatırımlar arttırılsın, liyakatsiz, yandaş atamalar yerine demokratik bir yönetime kavuşturulsun, İş Güvenliği konularında tüm eksiklikler giderilsin, hiçbir işçinin ölmediği üretim gerçekleştirilsin. Burada şehri ve Kurumu yönetenleri sorumluluk ve ön almaya, Maden Mühendisleri Odası, GMİS başta olma üzere odaları ve sendikaları sorumluluk almaya, tüm toplumsal muhalefeti duyarlılığa, ses çıkarmaya davet ediyoruz.

Bu ölümler ne kaderdir ne fıtrattır.

Anlayış ve sistem sorunudur. İhmaldir, kardır, zorlamadır, sömürüdür, vurdumduymazlıktır, ilkelliktir, cinayettir.

Sol Parti olarak bu konunun ısrarla takipçisi olacağız. Tüm halkımızı ve kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz.”