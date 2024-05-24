SOL Parti’den 1 Mayıs tepkisi: Rejiminiz çökmeye mahkûmdur

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlara yönelik yapılan operasyonların ardından gelen tutuklamalara SOL Partiler tepki gösterdi. Ankara'da yapılan basın açıklamasında “1 Mayıs’ı, Taksim’i, arkadaşlarımızı asla teslim alamazsınız” denildi.

Haber Merkezi

1 Mayıs’ta Taksim’e yürümek isteyen yurttaşlara yönelik yapılan operasyonlara tepkiler sürüyor. Dün 3’üncü dalga operasyonlarda tutuklanan 27 kişinin ardından toplam sayı tutuklu sayısı 73 olmuştu.

SOL Partiler karara tepki göstermek için Ankara’da Sakarya Caddesi’nde bir araya geldi.

Yapılan basın açıklamasında “1 Mayıs’ı, Taksim’i, arkadaşlarımızı asla teslim alamazsınız” denildi. Basın açıklamasını okuyan İl Sözcüsü Pelin Bektaş şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs günü binlerce kişi emekleri ve özgürlükleri için sokaklarda buluştu. Saray’ın 1 Mayıs korkusu tüm İstanbul’u sarmış 4 ilçede 49 cadde trafiğe kapatılmış, 42 bin polisle işçi-emekçilere 1 Mayıs yasaklanmak istenmiştir. İşçilere siyanürlü madenlerde, kadınlara sokak ortasında, öğrencilere KYK yurtlarında ölümü reva görüyorlar. Emeklilere açlık sınırının altında, milyonlara sefalet içinde yaşamaya terk ediyorlar. Tüm bu karanlığın sorumlusu iktidar; Hilafet, şeriat bayrağı açmayı yasal Taksim’de 1 Mayıs kutlamayı emekçilere yasak ilan etmiştir. Bütün engellemelere, şiddete, kara propagandaya rağmen binlerin Taksim’e yürüme iradesi kırılamamıştır. Taksim 1 Mayıs alanıdır. Taksim’e yürümek haktır. Suçlu taksime yürüyerek milyonların taleplerini dillendirenler değil baskı, gözaltı ve tutuklamalarla azınlık iktidarını ayakta tutmaya çalışanlardır. Yıkılmaya mahkûm bu çürümüş iktidar ne yaparsa yapsın milyonların özgürlük ve demokrasi talebini susturamayacaktır. 1 Mayıs sonrasında gerçekleşen gözaltıların ardından aralarında iki SOL Parti üyesi arkadaşımızın da bulunduğu 77 kişi tutuklanmıştır. Buradan bir kez daha söylüyoruz, hukuksuzluğunuz sizi kurtaramayacak, tek adam rejiminiz çökmeye mahkûmdur. 20 yıldır tüm baskı ve zulme rağmen halkı teslim alamadınız, gözaltı ve tutuklamalarla asla teslim alamazsınız. 1 Mayıs’ta Taksim meydanına yürüme iradesi gösterenler açlık ve yoksulluk altında ezilen milyonların sesidir. Baskılarınıza zulmünüze karşı 20 yıldır direnmenin onurunu taşıyan arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın."