SOL Parti’den 1 Mayıs tutukluları için mektup çağrısı

SOL Parti, 1 Mayıs’ta tutuklanan yurttaşlar için Kadıköy PTT Rıhtım Şubesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

HABER MERKEZİ

SOL Parti İstanbul İl Örgütü 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkma iradesi gösteren ve halen tutuklu bulunan yurttaşlar için buluşma çağrısı yaptı.

‘Tutuklu arkadaşlarımıza mektup gönderiyoruz’ adıyla yapılan çağrıda ‘saat 13.00’da Kadıköy PTT Rıhtım Şubesi önünde buluşuyoruz’ denildi.

Yapılan açıklamada, “1 Mayıs tutuklusu arkadaşlarımıza mektuplarımızı iletiyoruz. Tutuklama ve gözaltılarla kendi suçlarını gizleyemezler, direnenleri asla teslim alamazlar” ifadeleri yer aldı.

Anayasa Mahkemesi kararına rağmen Taksim'e geçişlerin yasaklandığı İstanbul 1 Mayıs'ında, Saraçhane’den Taksim’e yürümek isteyenlere yönelik gerçekleşen 3 ayrı operasyonla gözaltına alınan 74 kişi tutuklanmış daha sonra 23’ü tahliye edilmişti.