SOL Parti’den ABD ve İsrail’e karşı eylem

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde SOL Parti Burhaniye İlçe Örgütü, Cumhuriyet Meydanı’nda süren savaşa, ABD’ye ve İsrail’e tepki göstererek açıklama yaptı. Açıklamada, Tüm NATO ve ABD üslerinin kapatılması gerektiği, İsrail'le tüm askeri ve ekonomik ilişkilerin kesilmesi gerektiği vurgulandı.

Yapılan açıklamada, “AKP, Büyük Ortadoğu Projesine (BOP) doğrudan ABD tarafından dahil edilmiştir. Erdoğan’ın eşbaşkan sıfatıyla yürüttüğü dış politika, cihatçılıkla iç içe geçmiş bir savaş stratejisine dönmüştür. NATO bombalarıyla yerle bir edilen Libya’da AKP iktidarının onayı vardır. Bir yılı aşkın bir süredir Filistin'e Lübnan'a halkın üzerine yağan bombalara sessiz kalan bu iktidardır. İsrail suikastler ve katliamlarla bölgede yeni bir yıkım süreci başlatmıştır” denildi.

ABD, İsrail eliyle Suriye’de İslamcı bir rejim kurularak bölgenin emperyalist denetim altına alındığı vurgulanan açıklamada, ”AKP her aşamada bu yıkımın taşeronluğunu yapmış bölgeyi ABD İsrail için temizlemiştir. Bugün bir yandan İsrail tehdit edilirken diğer yandan ticaret tüm hızıyla sürmekte ekonomik ilişkiler yeni rekorları kırmaktadır. Ülkemizin emperyalizmin ve siyonizmin operasyon üssü haline getirilmesine ve batının göçmen deposu yapılmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye’nin devrimci demokrat ilericilerini acil taleplerimiz doğrultusunda bağımsızlık laiklik ve bölge halklarının özgürlüğü için birleşik mücadeleye çağırıyoruz. ABD emperyalizmine, İsrail siyonizmine karşı hemen şimdi incirlik kürecik kapatılmalıdır. Tüm NATO ve ABD üsleri kapatılmalı İsrail'le tüm askeri ve ekonomik ilişkiler kesilmelidir” ifadelerine yer verildi.