SOL Parti’den Arzu Çerkezoğlu’na yanıt: Tutumdan haberdar değildik

DİSK’in İstanbul’daki 1 Mayıs’ta barikatı zorlamayıp erkenden alandan ayrılması üzerine yaşanan tartışmalar, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun açıklamaları ile yeniden gündeme geldi.

Gazete Duvar’dan Osman Çaklı’ya konuşan Çerkezoğlu, “DİSK 1 Mayıs öncesinde ne dediyse onu yaptı. Şeffaf bir süreç işledi. Barikat aşılamazsa, barikata fiilen yüklenme tarzının DİSK olarak olmayacağını söyledik. Müzakere ederek barikatın açılmasını zorlayacağımızı söyledik. KESK, TMMOB, TTB’nin de aynı kararı vardı” dedi.

“1 Mayıs öncesi Saraçhane’ye geleceğini söyleyen örneğin, SOL Parti, TKP, EMEP ve TİP’e bunlar söylendi” ifadelerini de kullanan Çerkezoğlu, söz konusu partileri kastederek “Her aşamadan dostlarımızın haberi vardı” diye konuştu.

Çerkezoğlu’nun bu sözleri üzerine SOL Parti İstanbul İl Örgütü, konuya dair bir açıklama yaptı. Açıklamada Çerkezoğlu’nun ifadelerinin yadırgandığı belirtilirken “Partimiz, 1 Mayıs Tertip Komitesi içinde yer almadığı gibi komite tarafından alınan kararlardan da diğer tüm kurumlarla aynı anda bilgi sahibi olmuştur” dendi.

SOL Parti’den yapılan açıklama şöyle:

DİSK Genel Başkanı Sn. Arzu Çerkezoğlu'nun 1 Mayıs'ta Saraçhane'de yaşananlara ilişkin açıklamaları üzerine tarafımızca bilgilendirme yapma gereği doğmuştur.

Sn. Çerkezoğlu'nun 1 Mayıs'ta yaşananlardan 3 ay sonra yaptığı açıklamada “Her aşamadan dostlarımızın haberi vardı” ifadesini kullanmasını yadırgadığımızı belirtmek isteriz.

Partimiz, 1 Mayıs Tertip Komitesi içinde yer almadığı gibi komite tarafından alınan kararlardan da diğer tüm kurumlarla aynı anda bilgi sahibi olmuştur.

DİSK yönetiminin 1 Mayıs toplanma alanında sergilediği tutumdan partimizin haberdar olmadığı hem DİSK’in alandan çekilmesine rağmen partimizin en ufak tereddüt göstermeden Taksim’e yürüme iradesi göstermesinden hem de 1 Mayıs’ın hemen ertesinde yaptığımız açıklamalardan, üyelerimize yönelen gece ev baskınları ve gözaltılardan kolaylıkla anlaşılabilir.

Sn. Çerkezoğlu’nu 1 Mayıs günü yaşanan pespayeliğe ortak aramak yerine DİSK’in çağrısıyla Saraçhane Meydanı’na gelen ancak sahipsiz bırakılan binlerce yurttaşa öz eleştiri vermeye davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.