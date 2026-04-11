SOL Parti’den Bergama’da halk yürüyüşü

SOL Parti’nin aylardır ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği rejime karşı halkın birleşik mücadelesine bir çağrı niteliğindeki yürüyüşleri İzmir’in Bergama’da devam edecek. ‘Emeğimiz, Toprağımız, Geleceğimiz için Laik, Bağımsız, Demokratik Türkiye’ şiarıyla halk yürüyüşü düzenleyecek.

11 Nisan Cumartesi (bugün) saat 13.00’de Endüstri Meslek Lisesi önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş ve ardından basın açıklaması gerçekleştirecek.

Yürüyüş öncesi SOL Parti tarafından yapılan açıklamada, “Krize, talana ve tek adam rejimine karşı birleşelim, haklarımıza sahip çıkalım. Üreticiden işçiye, köylüden emekçiye, emekliden esnafa; kadınlardan gençlere kadar herkes için ses veriyoruz. Kaz Dağları’ndan Madra’ya, Kozak Yaylası’ndan Yunt Dağı’na, Bakırçay’dan Gediz Havzası’na kadar toprağını, suyunu, ormanını rantçılara teslim etmek istemeyen herkesi birleşmeye, birleşik mücadeleye çağırıyoruz! Ülkemiz ekonomik ve sosyal krizle boğuşurken; tarım alanları madenlere açılıyor, üretici borca sürükleniyor, çiftçi traktörünü satmak zorunda kalıyor, hayvancılık yem maliyetleriyle çöküyor” denildi.

SESİNİ YÜKSELT

Açıklamada şunlar belirtildi: “Kınık merasına kurulmak istenen Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi ile yöremizde, tarım ve hayvancılığı bitirecek adımlar atılmaya çalışılıyor. Kınık ve Soma’da madenlerde çalışan işçiler geçinemiyor, çalışırken ölmek zorunda kalıyor. Soma faciası hala hafızalarımızda, unutmuyoruz, unutmayacağız. Yeraltı-yerüstü kaynaklarımız, emeğimiz emperyalistlere ve emperyalistlere göbeğinden bağlı bir avuç çıkar grubu işbirlikçi rantçılara teslim ediliyor. Demokrasi ve laiklik tümüyle yok edilmek isteniyor. Biz buna geçit vermeyeceğiz. Emperyalist planlara ve işbirlikçi ortaklarına karşı; toprağı, suyu, emeği ve geleceğimizi savunmak, ülkemizin yarınlarına sahip çıkmak için köy köy, mahalle mahalle birleşelim, birleşik mücadeleyi örgütleyelim. Bergama yürüyüşümüzde sesini yükselt.”