SOL Parti’den Bergama’da halk yürüyüşü: Tarım çöküyor, doğa talan ediliyor!

Mahir KANAAT

SOL Parti’nin aylardır ülkenin dört bir köşesinde düzenlediği, rejime karşı halkın birleşik mücadelesine çağrı niteliğindeki yürüyüşleri İzmir’in Bergama ilçesinde devam etti. “Emeğimiz, Toprağımız, Geleceğimiz için laik, bağımsız, demokratik Türkiye” şiarıyla halk yürüyüşü düzenlendi.

Endüstri Meslek Lisesi önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi, ardından basın açıklaması yapıldı. Eyleme; siyasi partiler, yaşam savunucuları, demokratik kitle örgütü temsilcileri, bölgede çiftçilik yapan üreticiler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

SOL Parti Bergama adına konuşan Mustafa Gül, “Ranta, talana ve tek adam yönetimine karşı yan yana gelelim, haklarımızı birlikte savunalım. Üreticiden işçiye, köylüden emekçiye, emekliden esnafa; kadınlardan gençlere kadar herkes için ses çıkarıyoruz. Kaz Dağları’ndan Madra’ya, Kozak Yaylası’ndan Yunt Dağı’na, Bakırçay’dan Gediz Havzası’na kadar toprağını, suyunu ve ormanını korumak isteyen herkesi birleşik mücadeleye çağırıyoruz. Ülke ağır bir ekonomik ve toplumsal krizden geçerken tarım alanları madenciliğe açılıyor, üretici borçla boğuşuyor, çiftçi traktörünü satmak zorunda kalıyor. Hayvancılık artan yem maliyetleri nedeniyle çöküşe sürükleniyor. Kınık merasına yapılmak istenen Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi ile bölgede tarım ve hayvancılığı bitirecek adımlar atılıyor” dedi.

Gül şunları söyledi: “Kınık ve Soma’da maden işçileri geçim sıkıntısı yaşıyor, güvencesiz koşullarda çalışırken hayatını kaybediyor. Soma faciası hafızalarımızda, unutmuyoruz, unutturmayacağız. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımız ile emeğimiz, bir avuç çıkar çevresine teslim ediliyor. Demokrasi ve laiklik ortadan kaldırılmak istenirken buna izin vermeyeceğiz. Toprağımıza, suyumuza, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkmak için köy köy, mahalle mahalle örgütlenelim. Bu düzene karşı birleşelim, mücadeleyi büyütelim.”

KARANLIĞIN ÜSTÜNE YÜRÜYECEĞİZ

SOL Parti Sözcüsü Deniz Demirdöğen ise, “Memleketin dört bir yanında yürüyüşler düzenliyoruz. Bu memleketin emeğine, alın terine sahip çıkan emekçilerle yürüyoruz. Geleceğine sahip çıkan, üniversitelerde ve liselerde mücadele eden gençlerle yürüyoruz. Sokaklara sahip çıkan, özgürlüğü için mücadele eden kadınlarla yürüyoruz. ‘Sefalet ücretine mahkûm değiliz’ diyen emeklilerle yürüyoruz. Doğasına, toprağına sahip çıkan memleketin güzel insanlarıyla yürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüşler, memleketi koyu bir karanlığa mahkûm etmeye çalışan bu düzene, bu faşizme karşı; memleketi cehenneme çeviren bu iktidara karşı birleşik halk muhalefetinin yürüyüşüdür. Yürüyüşümüz hayırlı olsun, yürüyüşümüz kutlu olsun. Yürüyüşümüzü selamlıyorum. Karanlığın üstüne üstüne yürüyeceğiz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar” diye konuştu.

“Bu memleketi bize cehenneme çeviren iktidar, önümüzdeki süreçte Türkiye’yi muhalefetsiz, seçimsiz, kimsenin ses çıkaramadığı bir ülke haline getirmeye çalışıyor” diyen Demirdöğen, “Bütün yaptıkları bundan dolayı. Çünkü bu çok açık ve bunu bu meydandan da dile getirelim. Azınlığa düştüler. Bugün iktidar koltuklarında oturanlar, devleti yönetenler bu toplumun rızasını artık alamıyor. Ama rıza alamadıkları yerde sopayla üzerimize gelmeye, bizi susturmaya, bize suç yüklemeye çalışıyorlar. İşte yarattıkları tablo ortada… Emekçiler sefalet ücretine mahkûm ediliyor. Emekliler düşük ücretlerle yaşamaya zorlanıyor. Memleketin her karış toprağını ranta ve talana açmaya çalışıyorlar. Şurada, yanı başımızdaki Kaz Dağları’nı ranta açmak istiyorlar. Zeytinlikleri yok etmeye çalışıyorlar. Aynı zamanda bu memlekette laikliğe sahip çıkanları, aydınlık bir ülke isteyenleri yargılamalarla susturmaya çalışıyorlar. Çünkü bu ülkeyi cemaat ve tarikat karanlığına mahkûm etmek istiyorlar. Ama teslim olmayacağız, teslim olmayacağız! Hepsi kapatılacak” ifadelerini kullandı.

Demirdöğen şunları dile getirdi: “Memleketin gerçeklerini yazan gazetecilere hapishaneleri gösteriyorlar. Sevgili İsmail’ler, Merdan Yanardağ, Alican Uludağ ve birçok gazeteci arkadaşımız bugün tutuklu. Ama onlar tutuklandı diye yazmaktan vazgeçmeyecekler ve biz de onlara sahip çıkmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeyi cehenneme çeviriyorlar. Sadece bu ülkeyi değil, onların ağababaları da dünyayı cehenneme çevirmeye çalışıyor. Bu ülkede iktidarın tepesinde oturan biri çıkıp ‘Trump benim dostum’ diyor. Trump’ın yaptıkları ortada. Ve şimdi Orta Doğu’ya gelmişler. Savaşla, işgalle Orta Doğu halklarını diz çöktürmeye çalışıyorlar.”

TOPRAK ELİMİZDEN GİDİYOR

Bergama ve çevresinde üretim yapan çiftçiler de eylemde söz alarak yaşadıkları ekonomik baskıya ve tarım politikalarına tepki gösterdi. Bir üretici, “Mazot, gübre, yem… Hepsi katlandı. Ürettiğimiz para etmiyor. Borçla üretim yapıyoruz, hasatta da borcu kapatamıyoruz. Şimdi bir de tarım alanlarımızı elimizden almak istiyorlar. Bu topraklar giderse biz ne yapacağız?” dedi.

Bir başka üretici ise hayvancılıktaki çöküşe dikkat çekerek, “Hayvancılık bitme noktasında. Yem fiyatları ortada. Süt para etmiyor. İnsanlar hayvanlarını kesime gönderiyor. Bu politika devam ederse köyde üretici kalmayacak” ifadelerini kullandı.

BU SADECE DOĞA DEĞİL, GELECEK MESELESİ

Bölgede faaliyet yürüten yaşam savunucuları da maden ve sanayi projelerine karşı uyarılarda bulundu. Bir yaşam savunucusu, “Kaz Dağları’ndan Kozak’a kadar bu coğrafya sürekli bir talan tehdidi altında. Ormanlar, meralar, zeytinlikler bir bir hedef alınıyor. Bu sadece doğa meselesi değil, aynı zamanda yaşam ve gelecek meselesi” diye konuştu.

Bir diğer yaşam savunucusu ise Kınık’ta planlanan projeye tepki göstererek, “Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi adı altında tarımı bitirecek bir model dayatılıyor. Bu bölge zaten üretimle ayakta duruyor. Tarımı yok ederseniz, burada yaşamı da yok edersiniz” dedi.