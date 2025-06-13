SOL Parti’den çalıştay

BirGün\ANKARA

SOL Parti, Ankara’da ‘Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Haklarımızı Kazanacağız Çalıştayı’ düzenleyecek. 14 Haziran Cumartesi günü TMMOB MMO Eğitim ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek çalıştay saat 10.00’da başlayacak.

Çalıştay programı şöyle:

• 10.00 Başlama

• 10.30 Kamuda Neoliberal Dönüşüm- Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu

• 11.30 Sosyal Güvenliğin Ekonomi Politiği- Prof. Dr. Aziz Çelik

• Tartışma

• 13.00-14.00 Öğle Arası

• 14.00 Bir Hak Olarak Sağlık- Prof. Dr. Alpay Azap (TTB Merkez Konsey Başkanı)

• Tartışma

• 15.45 Bir Hak Olarak Eğitim- Kemal Irmak (Eğitim Sen Genel Başkanı)

• Tartışma