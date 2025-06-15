SOL Parti’den ‘Değişim’ çağrısı

HABER MERKEZİ

SOL Parti, başlattığı “DEĞİŞTİRECEĞİZ” kampanyası kapsamında dün Ankara’da ‘Eğitim, Sağlık, Sosyal Güvenlik Haklarımızı Kazanacağız’ düzenledi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çalıştayda SOL Parti çalışma grupları tarafından hazırlanan raporlar ve politika önerileri sunuldu.

Sağlık sisteminin kamusal, eşitlikçi ve erişilebilir bir yapıya kavuşması için radikal adımlar atılması gerektiğini savunulan öneride şu maddeler sıralandı:

• SGK’nın Özel Hastanelerden Hizmet Alımının Derhal Sonlandırılması.

• Özel Hastanelerin Kamulaştırılması.

• İlave Ücret ve Katılım Paylarının Kayıtsız Şartsız Kaldırılması.

• Sağlık Fonunun Şeffaflığı ve Kamusal Kullanımı.

• Sağlıkta Kışkırtılmış Talebin Önlenmesi ve Planlı Sağlık Hizmeti.

• Sağlık Çalışanlarının Haklarının Koşulsuz Güvence Altına Alınması.

SAĞLIKTA PİYASALAŞMAYA SON

“Bu piyasacı ve yıkıcı modeli kökten reddediyoruz” denilen sunumun devamında ise şunlar ifade edildi: “Kamu hastaneleri ve tüm sağlık kurumları güçlendirilmeli, modernize edilmeli ve halkın erişimine açılmalıdır. Özel sağlık sektörü kamulaştırılmalı, sağlıkta kâr hırsına son verilmelidir. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz ve eşitlikçi olmalı, hiçbir ayrım gözetilmeden tüm yurttaşlara sunulmalıdır. Sağlık çalışanlarının hakları koşulsuz güvence altına alınmalı, emekleri sömürülmeden, insanca yaşam ve çalışma koşullarına kavuşmalıdır.”

NEOLİBERAL YIKIMA KARŞI MÜCADELE PROGRAMI

Sağlık çalışma grubunun ardından sosyal güvenlik çalışma grubu da önerilerini sıraladı.

“Neoliberal yıkıma karşı sosyal güvenliği yeniden kuracak alternatif bir perspektifi ve mücadele programını savunuyoruz” denilen sunumda şu maddeler sıralandı:

• Bireysel emeklilik sistemine kamudan yapılan aktarımlara son verilmesi, bu kaynakların sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi için kullanılması,

• Sağlık ve bakım hizmetlerinin parasız ve kamusal hale getirilmesi,

• Tüm çalışanların sosyal güvenlik kapsamına alınması için kayıt dışı istihdamla kararlı mücadele,

• Gelir dağılımı adaletini önceleyen kamusal finansmanı ve servet vergisi uygulaması,

• Kadınların bakım yükünü azaltan kamusal bakım altyapısının kurulması,

• Sosyal güvenlik sisteminde demokratik denetim ve saydamlık ilkesinin benimsenmesi,

• Gençler ve güvencesiz gruplar için mesleki eğitim, stajyerlik uygulamaları ile kurumsallaşan sömürü sistemi ve ayrımcılık uygulamalarına son verilmesi ve gençlerin geleceğe güvenle bakabilecekleri öngörülebilir emeklilik ve sosyal güvenlik modellerinin geliştirilmesi,

• Emeklilik hakkına erişimde paramparça haline getirilen yasal düzenlemelerin, adil bir yapıya kavuşturulması, emeklilik yaşının gözden geçirilmesi, kademeli geçişin tanımlanması.

EĞİTİM SINIFSAL BİR AYRIŞMA ZEMİNİ YAPILDI

Çalıştay’da daha sonra ise eğitim çalışma grubunun önerilerine geçildi. Eğitim alanında şu tespite yer verildi:

“Bugün eğitim alanında yaşadığımız sorunların çoğu, bu piyasa temelli dönüşümün sonucudur. 4+4+4 sistemi, MESEM uygulamaları ve proje okullar üzerinden eğitimde parçalanmış, eşitsiz ve piyasaya hizmet eden bir model oluşturulmuştur. Bu sistem, yoksul emekçi çocuklarını ucuz işgücü olarak sermayeye yönlendirerek; özel okul, proje okul ve sınav odaklı ayrışma ile sınıfsal ayrımcılığı pekiştirmektedir. Yoksul ailelerin çocukları niteliksiz, dinci gerici, ırkçı bir eğitime mahkûm edilerek eğitimden uzaklaştırılırken; sermayeye yakın gruplar, geleceği garantilenmiş biçimde yol almaktadır. Eğitim, sınıfsal bir ayrışma zemini haline gelmiştir.”

Ardından ise şu öneriler sıralandı:

• Çocuk emeği sömürüsünü meşrulaştıran MESEM, Çıraklık Eğitimi Merkezleri vb. yapılar kapatılmalıdır.

• Ortaöğretim düzeyinde lise çeşitliliği ortadan kaldırılmalıdır. Bunun istisnası özel yeteneğe dönük liseler olmalıdır.

• Anadilinde eğitimin önündeki engeller kaldırılmalı.

• Eğitimin tüm kademelerinde ve yaygın eğitim sisteminde çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma koşulları iyileştirilmelidir.

• Okul, bir yaşam alanı olarak kurgulanarak kurulmalıdır.

• Okul binalarında dikey değil yatay mimari tercih edilmeli, sağlam, erişilebilir, kapsayıcı ve çağdaş standartlara uygun okul mimarisi hayata geçirilmelidir.

• Ataması yapılmayan öğretmenler sorunun çözülmesi için gerçek öğretmen açıkları tespit edilmeli ve bu açıkların kapatılması için kadrolu öğretmen ataması yapılmalıdır. Tüm eğitim ve bilim emekçileri kadrolu, güvenceli ve eşit koşullarda istihdam edilmelidir.

• Partinin çalışma gruplarının önerisinin ardından TTB Merkez Konsey Başkanı Alpay Azap, BirGün yazarları Aziz Çelik ve Hayri Kozanoğlu ile Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak sunumlar gerçekleştirdi.