SOL Parti’den direnen işçilere ziyaret

Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ABP Makine firmasında, işten çıkarıldıkları için direnen işçilere SOL Parti ziyaret ederek destekte bulundu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ABP Makine isimli firmada çalışan 32 işçi, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı.

İşten çıkarılan işçiler, işe geri dönme talebiyle fabrika önünde direnişe başladı.

Direnen işçilere SOL Parti Manisa İl Örgütü’nden destek geldi.

Fabrika önünde direnen işçileri ziyaret eden SOL Partililer, işlerine iade edilene kadar yanlarında olarak kendilerine destek olacaklarını ifade ettiler.