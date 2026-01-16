SOL Parti’den Elsa Tekstil işçilerine destek

SOL Parti, İzmir Çiğli’de bulunan Elsa Tekstil işçilerinin fabrika önünde sürdürdüğü direnişe dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ve Tommy Hilfiger için üretim yapan Elsa Tekstil’de 250 işçi işten çıkarıldı. İş akitleri 26 Aralık’ta tazminatsız feshedilen işçilere, ücret ve tazminat alacaklarının nasıl ödeneceğine ilişkin herhangi bir resmi bilgilendirme yapılmadı.

Fabrika önünde 17 gündür direnişini sürdüren işçilere destek veren SOL Parti temsilcileri, yaşananların açık bir hak gaspı olduğunu vurgulayarak, “Patronlar kriz bahanesiyle işçileri kapının önüne koyarken hiçbir sorumluluk almıyor. İşçilerin alın teri olan tazminatların gasp edilmesine karşı bu direnişin yanındayız” dedi.

Ziyarette destek için teşekkür eden işçiler ise “Bize ne bir tebligat ne de ödeme planı sunuldu. Aylarca çalıştığımız emeğimiz yok sayıldı. Tazminatlarımızı alana kadar buradayız” diyerek eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.