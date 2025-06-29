SOL Parti’den emperyalizme ve tek adam rejimine karşı mücadele çağrısı

BirGün EGE

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere ABD’nin ülkedeki üslerinin kapatılması ve İsrail’le ticaretin sonlandırılması için sokağa çıktı. Alsancak Gar’da buluşan SOL Partililer, sloganlarla Türkan Saylan Kültür Merkezi önüne yürüdü. Burada okunan açıklamayı SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Yağmur Alize Güneş okudu.

ABD ve İsrail’in Ortadoğu’da tam hâkimiyet kurma hedefinin, İran saldırılarıyla yeniden gündeme geldiğini aktaran Güneş, “Afganistan ve Irak işgalleriyle başlayan, Libya ve Suriye üzerinden ilerleyen emperyalist yıkım zincirinin son halkası İran oldu. Kentler bombalandı, masum insanlar katledildi. NATO zirvesinde ülke liderleri ise bu saldırıların mimarlarından Trump’la poz vermek için birbirini ezdi. Bu bir utanç tablosudur” dedi.

İsrail’in pervasız saldırganlığının, Libya’dan Suriye’ye, Filistin’den Lübnan’a uzun yıkım sürecinin ürünü olduğuna dikkat çeken Güneş, “ABD-İsrail projesi olan Büyük Ortadoğu Projesi, buna bağlı eğit-donat projeleri, emperyalist kapitalist sisteme uyum sağlayamayan ülkelerin yıkımını, mezhepçi-etnik kavgalarla bölünmüş bir bölgenin yaratılmasını hedeflemektedir” diye konuştu.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Gerici ve baskıcı İran rejimine yönelik İran halkının, kadınların, gençlerin verdiği mücadele ile bu saldırıların hiçbir ilişkisi olmadığına vurgu yapan Güneş, şöyle konuştu: “İran’ın geleceğine ülke halkının mücadelesi karar verecektir. ABD ve İsrail’in Ortadoğu’ya demokrasi götürme bahanelerinin sonuçlarını herkes acı bir biçimde yaşamıştır. Ortadoğu’yu şekillendirmek için yürürlüğe konan planda AKP, BOP eşbaşkanlığı göreviyle bu yıkımın taşeronluğunu yapmış, bölgeyi ABD ve İsrail hegemonyası için temizlemiştir! İsrail’e karşı kurulan hamasi cümlelerin hiçbir anlamı yoktur. Gerçekler ortadadır: Kürecik ve İncirlik başta olmak üzere ülkemizdeki ABD ve NATO üsleri İsrail’in bölgesel saldırganlığına hizmet etmektedir. Türkiye, ABD-İsrail ortak operasyonlarının bir parçası haline getirilmiştir.”

Öte yandan İsrail’le ticaretin, farklı kanallar aracılığıyla kesintisiz sürdürüldüğünü hatırlatan Güneş, “Dahası, İsrail’in askeri sanayisinde kullanılan malzemeler Türkiye limanları üzerinden taşınmaya devam ediyor. Bu sayede Trump çizgisindeki emperyal çevrelerin desteği alınmaya çalışılıyor. Bunun karşılığında Saray, ülke içinde her türlü haksızlığı, hukuksuzluğu yapmak için ‘büyük patronlarını’ ikna ediyor” şeklinde konuştu.

Açıklama şu ifadelerle sonlandı: “Tek adam rejimi, İsrail karşıtlığı söylemiyle içeride “iç cephe” tahkimatı kurarak muhalefeti bastırmanın, toplumu kutuplaştırmanın ve yeni baskı politikalarını meşrulaştırmanın yollarını arıyor. Biz bu ülkenin ABD güdümlü tek adam rejimi altında daha da karanlığa sürüklenmesine izin vermeyeceğiz! BOP eksenli, siyasal İslamcı, fetihçi-cihatçı bu rejime karşı laiklik, bağımsızlık ve bölge halklarının özgürlüğü için mücadele edeceğiz. Ülkemizin emperyalizmin ve Siyonizmin operasyon üssü haline getirilmesine ve Batı’nın göçmen deposu yapılmasına asla razı olmayacağız. Kürecik ve İncirlik başta tüm ABD ve NATO üsleri kapatılsın; İsrail’le ticari ilişkiler kesilsin. Yaşasın Tam Bağımsız Türkiye. Kahrolsun Siyonizm, kahrolsun ABD ve işbirlikçileri.”