SOL Parti’den fındık alım fiyatına tepki: Üretici yoksulluğa mahkûm ediliyor

SOL Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan fındık alım fiyatı hakkında yaptığı değerlendirmede, "AKP iktidarının uzun süredir süregelen üretici karşıtı politikalarının yeni bir yansımasıdır" dedi.

Fındıkta açıklanan taban fiyata bir tepki de Artvin’in Borçka ilçesinden geldi. Aynı zamanda fındık üreticisi olan SOL Parti Borçka İlçe Başkanı Ömer Çatan, açıklanan fiyatı eleştirerek fındık üreticilerini mücadeleye çağırdı.

Ömer Çatan, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

''Bilindiği üzere fındık için taban fiyat açıklandı. Ancak açıklanan bu fiyat, fındık üretimini bitme noktasına getiren, üreticiyi ve tüketiciyi gözetmeyen, halkı topyekûn borç ve yoksulluğa sürükleyen AKP iktidarının şirket yanlısı, üretici karşıtı politikalarının bir yansımasıdır.

İklim krizi, artan girdi maliyetleri ve sektördeki tekelleşme gibi sorunlar karşısında hiçbir çözüm üretemeyen 25 yıllık AKP iktidarının fındık politikası, sadece sembolik fiyat açıklamakla sınırlı kalmaktadır. Açıklanan fiyat, üreticinin insanca yaşayabileceği bir gelir düzeyini dahi karşılamamakta, üreticiyi fındık tekellerinin işçisi hâline getirmektedir.

"OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ"

Borçka SOL Parti olarak, fındık üreticisini yok etmeye yönelik bu politikalara karşı üreticilerle omuz omuza mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Binbir emekle üretilen fındığın tefecilere ve emperyalist tekellere adeta haraç mezat satılmasına karşı duracak; dayanışmayı ve mücadeleyi örgütleyeceğiz. Bu nedenle tüm fındık üreticilerini, hem sömürüye hem de AKP iktidarının dayattığı bu adaletsiz düzene karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz."