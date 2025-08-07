SOL Parti’den fındık fiyatlarına tepki: AKP iktidarının politikası fiyat açıklamaktan ibaret

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) ) 2025-2026 sezonu için önceki gün açıkladığı kabuklu fındık alım fiyatlarına yönelik tepkiler sürüyor.

SOL Parti'den fındık fiyatlarının belirlemesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Fındık üreticisini nefes alamaz hale getiren sorunlara çözüm üretmeyen 25 yıla dayanmış AKP iktidarının fındık politikası, yalnızca fiyat açıklamaktan ibarettir. Üstelik açıklanan fiyat üreticinin insanca yaşam payını da yok saymakta" ifadeleri kullanıldı.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkede tarımı bitirme noktasına getiren, üretici tüketici demeden halkı topyekûn borç ve açlığa sürükleyen AKP iktidarının üretici düşmanı, şirket yanlısı politikaları bu sefer de fındıkta kendini gösterdi.

İklim krizi, zararlılar, girdi maliyetleri ve tekelleşme gibi fındık üreticisini nefes alamaz hale getiren sorunlara çözüm üretmeyen 25 yıla dayanmış AKP iktidarının fındık politikası, yalnızca fiyat açıklamaktan ibarettir. Üstelik açıklanan fiyat üreticinin insanca yaşam payını da yok saymakta; fındık üreticisini tekellerin maliyetine üretim yapan işçisi haline getirmektedir! Bu politika ulusal-uluslararası şirketlere kar sağlayıp tekelleşmeyi derinleştirmekten ve üreticiyi yoksullaştırmaktan başka bir işe yaramayacak. Fındık üreticisinin geleceği, şirketlerin kar hesaplarından değil, halkın gıda egemenliğindedir.

SOL Parti olarak biliyoruz ki bu iktidar değişmeden çiftçi nefes alamayacaktır. Fındıkta sömürüye de AKP iktidarına da son."