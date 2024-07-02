SOL Parti’den göçmen meselesine üç maddelik çözüm önerisi

Mültecilere yönelik saldırılar hakkında açıklama yayımlayan SOL Parti, “Bugün yaşanan krizin kaynağı göçmenler değil o insanları yurdundan eden emperyalist politikalar ve bugünkü AKP-MHP iktidarıdır” dedi. Açıklamada göçmen meselesine ilişkin üç maddelik çözüm önerisi paylaşıldı.

HABER MERKEZİ

SOL Parti mültecilere yönelik saldırılar hakkında açıklama yayımladı.

“Bugün yaşanan krizin kaynağı göçmenler değil o insanları yurdundan eden emperyalist politikalar ve bugünkü AKP-MHP iktidarıdır” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada çözüm önerileri üç başlıkta aktarıldı.

SOL Parti Kayseri’de başlayıp diğer şehirlere sıçrayan saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Sorunun kaynağının ABD ve NATO’nun istekleri doğrultusunda ülkeyi göçmen deposuna çeviren AKP iktidarı olduğu vurgulanan açıklamada çözüm önerileri anlatıldı.

SOL Parti’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Esat’la görüşme kapısının açılmasının ardından Kayseri’den başlayarak başka illere de yayılan göçmenlere yönelik linç girişimleri, ülkemiz tehlikeli sulara sürüklüyor.

Tek adam rejimi, hem Suriye’yi parçalayan emperyalist müdahalenin tarafı olarak hem de sonrasında ABD ve NATO’nun istekleri doğrultusunda ülkeyi bir göçmen deposuna dönüştürerek bu krizi yaratmıştır.

Göçmenleri ucuz iş gücü olarak kullanan patronların sonuna kadar nemalandığı bu durum, aynı zamanda ülkemizde cihatçı çetelerin gettolar oluşturarak konuşlandığı bir başka riske daha kaynaklık etmektedir.

Öte yandan da hedef haline getirilen göçmenler kayıtsız, can güvenliğinden yoksun bir biçimde yaşamak zorunda bırakılmaktadır.

ABD, NATO ve AB’nin göçmen krizini kendinden uzak tutmak için maşa olarak kullandığı Türkiye, düzensiz, kontrolsüz, kayıtsız ve kitlesel göçün merkezi haline getirilmiş, AB ile imzalanan Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde bir göçmen hapishanesi olarak işlevlendirilmiştir.

Emperyalizmin ve AKP iktidarının suçlarının üzerine örten bu manipülasyonlarla göçmenleri hedef haline getirerek yaratılan bu ırkçı faşist düşüncelerin toplumda güç kazanmasına yönelik girişimlere izin vermeyeceğiz.

Göçmen krizinin çözümü cihatçı ve ABD güdümlü politikaların terk edilmesi, Suriye ile barışçıl bir ilişkinin kurulmasından geçiyor.

Geri dönüşün önünün açılarak, bu krizden çıkış kapısının aralanması ancak böyle başarılabilir.

Bugün öncelikle bu çatışma ortamı durdurulmalı, hedefte olan göçmenlerin can güvenliği sağlanmalıdır."

"3 ADIMDA DEMOKRATİK VE İNSANİ ÇÖZÜM MÜMKÜN"