SOL Parti’den gözaltılara tepki

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar tutuklama kararlarının ardından da devam etti. SOL Parti İzmir İl Örgütü, Alsancak Sevinç Pastanesi önünde buluşarak Lozan Meydanı’na oradan da Gündoğdu Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüşte SOL Parti İzmir İl Sözcüsü Barış İnce ve SOL Parti yöneticileri Sevil İnce ile Mehmet Duman’ın gözaltına alınması protesto edildi.

Yürüyüş öncesi yapılan açıklamada, “Alanlarda, eylemlerde, omuz omuza hep birlikte mücadele ediyoruz. Bu sabah erken saatlerde 3 yönetici arkadaşımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Günlerdir işkence ediyor tek adam rejimi. Günlerdir ev baskınlarıyla öğrencileri, sendikacıları gözaltına alıyorlar. Sanıyorlar ki biz baskılarla korkarız. Dün meydanlarlaydık. Bugün yine meydanlarda olacağız. Tek bir arkadaşımızı geride bırakmayacağız. Tek adam rejimini tarihe gömeceğiz” denildi.

Gözaltına alınan arkadaşlar için alanlarda olunduğu vurgulanan açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanında üniversiteli arkadaşlarımız tek adam rejimine meydan okuyor. Meydanlara engel olanlara karşı hep beraber alanlardayız. Barış İnce gezide korkusuzca BirGün Gazetesi’nde yandaş medyaya karşı gerçekleri haykıran bir gazetecidir. İzmir’e Amerikan gemisi geldiğinde meydan okumuştur. Bu ülkede nerede mücadele varsa oradadır. Bugün aramızda değil ancak bugün hepimiz Barış İnce’yiz. Hepimiz alanlardayız. Hep birlikte faşizme meydan okuyoruz. Meydanlardayız, alanlardayız, bu ülkenin gerçek sahiplerinin iradesiyle yürüyoruz. Siz kaybedeceksiniz, tek bir arkadaşımızı bile arkada bırakmayacağız. Ülkenin dört bir yanında gözaltında olan herkesi alacağız ve tek adamı mutlaka yeneceğiz” ifadeleri kullanıldı.

SEVİL İNCE SERBEST BIRAKILDI

Eylemin gerçekleştirildiği saatlerde Sevil İnce'nin serbest bırakıldığı bildirildi.