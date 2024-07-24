SOL Parti’den grevdeki Öz Çelik-İş işçilerine destek

Sol Parti İskenderun ve Dörtyol ilçe örgütleri, Metal İş Sendikası’na bağlı Öz Çelik İş’te örgütlü işçileri grevin 36'ncı gününde ziyaret etti.

Sol Parti İskenderun ve Dörtyol ilçe örgütleri Metal İş Sendikası’na bağlı Öz Çelik İş’te örgütlü 200 işçiyi, grevlerinin 36. gününde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında Sol Parti İskenderun ve Dörtyol ilçe örgütleri tarafından yapılan açıklamada işçilerin Toplu İş Sözleşmesi imzalanması mücadelesine destek olunduğu aktarıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Dünyada ve Türkiye'de kapitalizmin Emekçiler üzerindeki Emek sömürüsünü günden güne azgınlaşarak devam etmesi, Emekçilerimizin yaşam koşullarını günden güne zorlaştırmaktadır.

Sermayenin her zaman yasaları kendinden yana, kendi çıkarlarına göre uygulaması, yeni bir şey değildir. Bizler emek, en yüce değerdir şiarını haykırmak ve her emekçinin emeğine, Ekmeğine sahip çıkması kadar doğal bir şey yoktur. Sınıfsız, sömürüsüz bir ülke kurmak hepimizin en öncül görevi olmalıdır.

Yaşam koşullarının günden güne zorlaştığı, geçim sıkıntılarının zirve yaptığı günümüz Türkiye'sinde, hala sömürü mekanizmasının çarkları arasında ezmeye çalışan, Emekçilerimizin alın yerine, emeğine göz diken patronlara buradan sesleniyoruz ve bir kez daha hatırlatıyoruz. Emekçinin alın terine ve emeğine saygı duy ve yaşam koşullarını da düşünerek emekçilerimize yaşanabilir bir rakamla Toplu İş Sözleşmesi’nin imzalanmasını Öz Çelik İş- Yol işçileri adına talep ediyoruz.

Aslında yüksek bir talepleri yok. Otuz bin lira maaş talepleri var. 700 derece ısının karşısında çalışmanın bedeli olarak alçak gönüllü ve mütevazı olduklarını da gördük. İstedikleri rakam yoksulluk sınırının da altında. Bu koşullarda bu insanları bizler SOL Parti İskenderun ve Dörtyol olarak yanlarında olma kararı aldık."