SOL Parti’den Hrant Dink çağrısı: Vurulduğu yerdeyiz!

SOL Parti, Ogün Samast’ın tahliye edilmesinin ardından "Katillerin, mafyaların, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz" diyerek bugün saat 16.00’da Hrant Dink’in vurulduğu yerde buluşma çağrısı yaptı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesi kamuoyunda büyük tepkileri beraberinde getirdi.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü, Samast’ın serbest kalmasının ardından bugün Hrant Dink için buluşma çağrısı yaptı.

“Gezi direnişçileri, gazeteciler, siyasetçiler hapiste tutulurken katiller sokakta” diyen SOL Parti, tüm yurttaşları adalet için saat 16.00’da Osmanbey metro çıkışına çağırdı.

SOL Parti İstanbul İl Örgütü tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Hrant'ın katili Ogün Samast dün akşam tahliye edildi.

Gezi direnişçileri, gazeteciler, siyasetçiler hapiste tutulurken katiller sokakta!

Katillerin, mafyaların, çetelerin kirli ve karanlık iktidarına memleketimizi teslim etmeyeceğiz.

Hrant'ın vurulduğu yerdeyiz!

Buluşma: 16 Kasım Perşembe (BUGÜN) saat 16.00 Osmanbey Metro çıkışı”