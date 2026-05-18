SOL Parti’den jeotermal enerji projesine tepki: Yaşam alanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz

Halil ERTUNÇ

Amerika merkezli IGNIS H2 Enerji Üretim Anonim Şirketi, Muş Varto’da 16, Bingöl Karlıova’da ise 6 köyü kapsayan jeotermal enerji kaynağı arama sondaj çalışmaları yürütmek istiyor. Proje, bölge halkı başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından tepkiler alıyor. İzmir’de SOL Parti, şirketin merkezi Urla’da basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını SOL Parti İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürsel Ulaş okudu. Ulaş, şunları söyledi: “Ocak ayından bu yana projeye karşı bölge halkı ve yaşam savunucuları tarafından toplantılar, paneller, basın açıklamaları ve Varto ile Karlıova’da kitlesel mitingler düzenlenmiştir. Son olarak yaklaşık 14 gündür sondaj sahasında nöbet çadırları kurulmuş olup, 20 Mayıs’ta şirketin sondaj alanına girişini engellemek amacıyla kitlesel bir buluşma gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin farklı şehirlerinden çok sayıda insan, yaşam alanlarını savunmak için Varto’ya gitmeye hazırlanmaktadır. Şirketin internet sitesinde de belirtildiği üzere proje, birinci derece fay hattı üzerinde planlanmaktadır ve bu durum projenin en çok tartışılan yönlerinden biridir. Uzmanlar ve bölge halkı, jeotermal sondaj çalışmalarının deprem riskini artırabileceği uyarısında bulunmaktadır.”

GELECEĞİ TEHDİT ETMEKTEDİR

“Sondaj çalışmalarının Karlıova fay hattı üzerinde olması endişe yaratıyor” diyen Ulaş, sözlerine şöyle devam etti: “Jeotermal faaliyetlerde kullanılan yüksek basınçlı akışkan enjeksiyonunun sismik hareketliliği tetikleyebileceği yönünde bilimsel uyarılar gündeme gelmiştir. Ayrıca yeraltı sularının kirlenmesi ve tarım alanlarının çoraklaşması riski mevcuttur. Sıcak su çıkarılması amacıyla yaklaşık 3 bin metre derinliğe inilmesi hedeflenmektedir. Bölge; birinci sınıf tarım arazileri, mera alanları ve yoğun biçimde hayvancılık ile arıcılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü yaşam alanlarından oluşmaktadır. Bu proje yalnızca doğayı değil, bölge halkının geçim kaynaklarını ve geleceğini de tehdit etmektedir. Uzmanlar ve bölge halkı, bu projelerin yalnızca doğal yaşamı değil, yerleşik yaşamı da yok edeceğini ifade ediyor. Yöre halkı, projenin çevresel olduğu kadar kültürel ve demografik sonuçlar da doğuracağını savunuyor. Dünya genelinde jeotermal enerji santrallerinin çevreye, insan sağlığına, su kaynaklarına ve bitki örtüsüne zarar verdiğine ilişkin çok sayıda örnek bulunmaktadır. Türkiye’de bunun en bilinen örneklerinden biri Germencik’te yaşanan çevresel tahribattır.”

YAŞAMI SAVUNAN HERKESİN SESİDİR

Ulaş, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: “IGNIS H2 Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne ait proje kapsamında toplam 4 bin 37,99 hektarlık ruhsat alanı ve 8 hektarlık çevresel etki değerlendirme (ÇED) alanı bulunmaktadır. Proje, Muş Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 15 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilmiş ve ‘ÇED gerekli değildir / ÇED olumlu’ kararı verilmiştir. Ruhsat süresi 30 Kasım 2026’da sona erecektir. Belgelerde, jeotermal saha içerisinde orman alanları, çayır-meralar ve tarım arazilerinin bulunduğu belirtilmektedir. Bölgede 10 adet sondaj kuyusu açılması ve yaklaşık 3 bin metre derinliğe inilmesi planlanmaktadır. Faaliyet alanına en yakın yerleşim yeri sadece 160 metre mesafededir.”

Son olarak Ulaş şunları ifade etti: “Bizler; suyun, toprağın, ormanların ve yaşam alanlarının sermayeye teslim edilmesine karşı duran herkesle omuz omuza olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Perşembe Yaylası’ndan Gümüşhacıköy’e, Giresun’dan İkizköy’e kadar toprağına, suyuna ve geleceğine sahip çıkan tüm direnişleri selamlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki doğanın talanı yalnızca bir bölgenin değil, hepimizin ortak meselesidir. Bugün Varto’da yükselen itiraz; yalnızca birkaç köyün değil, yaşamı savunan herkesin sesidir. Doğayı, tarımı, meraları ve halk sağlığını tehdit eden bu projelere karşı dayanışmayı büyütecek; yaşam alanlarımızı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz.”