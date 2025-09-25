SOL Parti’den Kemalpaşa’da miting çağrısı: "Tek adam rejimini birlikte göndereceğiz”

SOL Parti MYK üyesi İlknur Başer, 1 Ekim Çarşamba günü Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde yapılacak “Emek, Doğa ve Özgürlük” mitingi öncesi ilçeye gelerek basın açıklaması yaptı. Başer, yaptığı açıklamada doğa talanı, emek sömürüsü ve demokratik hak gasplarına dikkat çekerek, “Doğamızı bir avuç talancıya, emeğimizi sömürü düzenine teslim etmeyeceğiz. Tek adam rejimini birlikte göndereceğiz” dedi. Tüm yurttaşları mitinge davet eden Başer, “Biz varız, onlar bir avuç. Söz bizim, karar bizim” ifadelerini kullandı.

SOL Parti Kemalpaşa İlçe Örgütü, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde 1 Ekim'de düzenleyeceği “Emek, Doğa ve Özgürlük” temalı miting öncesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bölgeye gelen SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi İlknur Başer, miting hazırlıklarına katılarak bir basın açıklaması yaptı.

"Doğamızı ve emeğimizi savunacağız"

Basın açıklamasında konuşan MYK üyesi İlknur Başer şu ifadeleri kullandı:

“Emek ve Doğa Mitingi için Kemalpaşa’dayız ve Kemalpaşa ile Artvin halkına sesleniyoruz. Doğamızı bir avuç talancıya, emperyalist tekellere terk etmeyeceğiz. Bu emek bizim, yaşam bizim. Ürettiğimiz değerlere sahip çıkmak, temiz bir doğada insanca yaşamak istiyoruz. Özgürlüklerimizin kısıtlandığı, cumhuriyetimizin kazanımlarının bir bir ortadan kaldırıldığı, laikliğin rafa kaldırılmaya çalışıldığı tek adam rejimine karşı hep birlikte mücadele edeceğiz.

Bugün yaşadığımız sorunların kökeninde bu iktidarın ürettiği politikalar yatmaktadır. Eğer doğa talan ediliyorsa, şirketlere sınırsız şekilde açılıyorsa, bunun kaynağı da bu kötülük iktidarıdır. Emeğimiz sömürülüyorsa, bunun kaynağı bugünkü tek adam rejimidir.

Bu yüzden tüm Kemalpaşa halkına sesleniyoruz: Çay üretiminde hak ettiği değeri alması, emeğimizin karşılığını bulması, sel felaketlerinde halkımızın can kaybetmemesi, doğamızın yok olmaması ve ülkemizin geleceği için, seçimlerin rafa kaldırılmaya çalışıldığı, demokrasinin ortadan kaldırıldığı bu koşullarda gelin hep birlikte ayağa kalkalım.

“Biz varız, onlar bir avuç; biz ise milyonlarız.”

Ayağa kalkalım ki bize rağmen, bizim yaşantımızı elimizden almak isteyen, bizim adımıza karar veren, bizi karanlık bir geleceğe sürüklemek isteyen; eğitimi, sağlığı paraya dönüştüren ve yaşamımızı ortada bırakan bu iktidara hep birlikte 'dur' diyelim.

Tek adam rejimini hep birlikte göndermek için ayağa kalkalım. Çünkü biz Kemalpaşa’yız, çünkü biz Artvin’iz. Bize boyun eğdirmeye çalışanlara karşı hep birlikte 1 Ekim Çarşamba günü saat 12.00’de Halvaşi Köprüsü’nde buluşalım ve birlikte yürüyelim. Çünkü biz varız, onlar bir avuç; biz ise milyonlarız. Söz bizim, karar bizim, yöneten de biz olalım diyoruz.”