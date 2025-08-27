SOL Parti’den Köyceğiz’de Dayanışma ve Kültür Evi

SOL Parti, Muğla’da Dayanışma ve Kültür Evi’nin açılışı için hazırlıklarını tamamladı. Parti Meclisi Üyesi Alper Taş, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 17.00’de Köyceğiz İlçe Örgütü ve Dayanışma Kültür Evi’nin açılış törenine katılacak.

SOL Parti Muğla İl Başkanı Zekeriya Kargın, açılışla ilgili yaptığı açıklamada, “Dayanışma ve Kültür Evi’nin Köyceğiz’in kültür yaşamına büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. İlçe örgütümüzün kuruluşu ise partimize önemli bir güç katacak” dedi.

Alper Taş, açılışın ardından aynı akşam saat 21.00’de Dalaman Kitap Fuarı’nda bir söyleşi gerçekleştirecek. Zekeriya Kargın, “Tüm halkımızı ve basın çalışanlarını Köyceğiz ve Dalaman’daki programlarımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.