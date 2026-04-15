SOL Parti’den okul saldırıları sonrası çağrı: “Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir!”

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta iki gün içinde yaşanan okul saldırılarına tepkiler sürüyor. SOL Parti, yaptığı açıklamada hayatını kaybedenler için başsağlığı dilerken, yaşananların sorumlularının hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, okullarda artan şiddetin siyasi sorumluluğuna dikkat çekilerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in istifa etmesi gerektiği ifade edildi.

SOL Parti tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Dün Urfa'da bugün Maraş'ta gerçekleşen saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Okullarımızı tarikatlara, çetelere ve şiddete teslim eden tüm sorumlular hesap vermeli Yusuf Tekin derhal istifa etmelidir!”