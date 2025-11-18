SOL Parti’den Özel Okmeydanı Hastanesi direnişine destek: “Hak gasbına izin vermeyeceğiz”

Özel Okmeydanı Hastanesi’nde aylardır maaş ve mesai ücretleri ödenmeyen sağlık emekçilerinin başlattığı İş ve Emek Nöbeti sürerken, bugün SOL Parti de hastane önüne giderek direnişteki emekçilere destek verdi.

Hastane emekçileri yaptıkları açıklamada, yaklaşık sekiz aydır maaşların geç ödendiğini, son 2-3 ayda ise tamamen kesildiğini belirtti. Yönetimin, hiçbir resmi kurumdan alınmış rapor olmamasına rağmen yalnızca tavan sıvası dökülmesi görüntülerine dayanarak “deprem riski” bahanesiyle hastaneyi ani bir kararla kapattığı vurgulandı.

Çalışanlar, bu kararın “önceden planlanmış bir senaryonun parçası” olduğunu belirterek, Şafak Grubu’nun kendilerini yarım saat içinde hastaneyi boşaltmaya zorladığını, bunun açık bir hak gaspı olduğunu ifade etti.

SOL Parti heyeti, ziyarette, “Sağlık emekçilerinin haklarını son kuruşuna kadar alması için bu mücadelenin yanındayız” mesajı verdi.

Hastane emekçileri ise “Maaşlarımız, mesailerimiz, kıdem ve ihbar tazminatlarımız ödenene kadar nöbeti terk etmeyeceğiz” diyerek mücadeleyi sürdüreceklerini yineledi.

Direnen doktor ve sağlık emekçileri tarafından yapılan basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

''HAKKIMIZI ALANA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ''

''Bizler yaklaşık 28 yıllık geçmişi olan Özel Okmeydanı hastanesi çalışan ve sağlık emekçileri olarak, kamuoyunda ‘Şafak Grubu’ olarak bilinen ve ‘Can Berker Öztürk ile Seçim Öztürk’ün yönetim kurulu başkanlığını’ yaptığı sağlık kuruluşu ve aile şirketi olan bir yapı içerisinde 15 Eylül 2021’de hisselerin devredilmesi sonucu çalışmaya devam etmekteydik.

‘Şafak Grubu’ olarak bilinen ve Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Seçim Öztürk Özel Okmeydanı Hastanesi’nde devraldığı süreç sonrasında çalışan ve sağlık emekçileri yapısında önemli değişiklikler yapmadı. Bu dönem hastane çalışanları, başta meslek etiği ve sağlık hizmeti sunma konusunda en küçük değişiklik olmadan nitelik arttırarak çalışmaya devam etmiştir.

Özel Okmeydanı hastanemiz önceki haftaya kadar başta ‘Sağlık Bakanlığı’ olmak üzere İstanbul İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından gece ve gündüz haber verilmeden sürekli ve rutin olarak denetlemiştir. Aynı şekilde başta Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ilgili mimar ve mühendisler tarafından ‘depreme dayanıklılık’ denetlemeleride yapılmış olup sonunda olumlu rapor ile birlikte çalışanlara teşekkür edilerek hizmete devamımız eksiksiz sağlanmıştır.

Özel Okmeydanı Hastanesi Çalışan ve emekçileri yakın dönemde yaklaşık sekiz aydır maaşlarımız ve fazla mesailerimizin geç ödenmesi gibi sorunlar yaşamaktayız. Son dönemde ise 2-3 aylık maaşlarımız içeride bırakılma başlandı ve maaş ödemelerimizi alamadık. Çalışan arkadaşlarımızın ilgili birim sorumluları ve muhasebe sorumlularına Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Seçim Öztürk tarafından açıklamalar yaparak sürekli olarak alacaklarımızın ödeneceği söylendi.

Özel Okmeydanı Hastanesi çalışan ve emekçileri olarak bizler bu dönem içinde ciddi ekonomik mağduriyet yaşamamıza rağmen tamamen özveri ve iyi niyet duygusuyla başta birim sorumlusu arkadaşlarımıza duyduğumuz derin saygı ve dostane bağlılıktan dolayı Şafak Grubu adına onlara açıklama yapan Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Seçim Öztürk’ün de taahhütte bulunmasından çalışmaya devam ettik.

Hepimizin bildiği malum süreç olan 10 Kasım 2025 tarihinde saat 13. Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Seçim Öztürk bilgisi ve yönlendirmesiyle teknik ekip personeline tavan beton çekimleri ve sıva dökülmelerinin görsel çekimleri yaptırılarak, önceden planlanmış niyetli ve kurulu bir senaryo oynatılmaya başlamıştır. Mevcut görsel çekim Hastane Genel Müdürü olan Tugay Bekçi ile paylaşdıktan sonra Özel Okmeydanı Hastanesi sahibi Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Seçim Öztürk’e gösterilmiştir. Çok kısa süre sonra ise Hastane Genel Müdürü olan Tugay Bekçi yanına Meva Hastaneleri Mali Müşaviri ve aynı zamanda Şafak Grubu hissedarı olan Ahmet Özgün ile birlikte önce Özel Okmeydanı Hastanesi Hastane Başhekimi olan Mustafa Uyar ile durum bilgisi paylaşılarak yıkım ve deprem riski korkuları ifade edilmiştir. Hastane Başhekimimiz olan Mustafa Uyar tarafından ısrarla ve inatla Meva Hastaneleri Mali Müşaviri ve aynı zamanda Şafak Grubu olan Ahmet Özgün ve Hastane Genel Müdürü olan Tugay Bekçi uzman görüşüne dayalı olmayan bir bilgi olduğu hatırlatılmıştır.

Bütün bu uyarılar dikkate alınmadan saat 15.00 sıralarında Şafak Grubu ve Özel Okmeydanı Hastanesi sahipleri olan Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Seçim Öztürk, Hastane Genel Müdürü Tugay Beşikçi ile Meva Hastaneleri Mali Müşaviri ve aynı zamanda Şafak Grubu hissedarı olan Ahmet Özgün tekrar Özel Okmeydanı Hastanesi Başhekimi olan Mustafa Uyar’ı yanına çağırarak doktorları toplayıp hastanemizin depreme dayanıklı olmadığı ve doktorların bu nedenle sözleşmelerini fes edileceği bilgisi verilmesi istemiştir. Şafak Grubu hissedarı ve Meva Hastaneleri Mali Müşaviri olan Ahmet Özgün’ün ise tüm personeli toplayarak hastanenin kapatıldığı, tüm personelin 2-3 ay ücretsiz izne çıkarılacağı ve tüm personelin yarım saat içinde hastaneyi boşaltması gerektiği bilgisi Şafak Grubu ve Özel Okmeydanı Hastanesi sahipleri olan Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Seçim Öztürk adına, Şafak Grubu hissedarı ve Meva Hastaneleri Mali Müşaviri olan Ahmet Özgün tarafından karar sözlü olarak tüm çalışanlara iletilerek hastaneyi kapatma kararı aldıkları bildirilmiştir.

ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR SENARYONUN PARÇASI

Özel Okmeydanı Hastanesi sağlık çalışan ve emekçileri olarak bizler, Şafak Grubu ve Özel Okmeydanı Hastanesi sahipleri olan Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Seçim Öztürk ve Meva Hastaneleri Mali Müşaviri olan Ahmet Özgün‘e öncelikle şunu sormak istiyoruz; Deprem yönetmelikleri ve inşaat gibi alanlarda hiçbir uzmanlık ve ehliyet sahibi olmadan sadece sermaye sahibi olarak bir görsele bakıp nasıl böyle bir karar alabiliyorsunuz? Önceden planlanmış niyetli ve kurulu bir senaryo ile mevcut durum resmi bir kurum tarafından incelenmeden ve başta bilirkişi ve uzman görüşü alınmadan sadece sizlerin bireysel olarak aldığı karar ile çalışanları mağdur etme hakkı kimden ve nasıl alıyorsunuz? Buna hakkınız olduğunu nasıl düşünüyorsunuz?

Şafak Grubu ve Özel Okmeydanı Hastanesi sahipleri olan Sayın Can Berker Öztürk ile Yönetim Kurulu Başkanı olan Sayın Seçim Öztürk, hastane sağlık çalışanı ve emekçileri olarak sizlere tekrar hatırlatmak istiyoruz. 10 Kasım 2025 tarihinden itibaren İş ve Emek Nöbetinde olan bizler, Özel Okmeydanı Hastanesi çalışanlarıyız. Okmeydanı çalışan kimliğimizi harmanladığımız, Anadolu insanın temel karakteristik özelliği olan inatçı – inançlı - iradeli - omurgalı ve kararlı direngen kimlik ve duruşumuzu dün olduğu gibi bugün ve yarın da sizlere olduğu kadar herkese göstermekten asla ama asla geri durmayız. Şunu özellikle tekrar hatırlatmak istiyoruz önceliğimiz ve yaklaşık 2-3 aydır yapmadığınız maaş ödemelerimiz ve mesai ücretlerimiz ile kıdem ve ihbar tazminat haklarımızı sizlere yedirmeyiz. Unutmayınız ki sağlık çalışan ve emekçileri olan her bir arkadaşımızın hakları tek tek analarının ak sütü gibi temiz ve helal olduğu kadar çelikten bir damladır, hiçbir güce bu hakkımız gasp ettirmeyiz. Bu amaç ve hedefle başladığımız İş ve Emek Nöbetimize haklarımız alıncaya kadar devam edeceğiz.

Bugün geldiğimiz aşamada sizlere bir kez daha buradan güçlü bir şekilde sesleniyor ve diyoruz ki; Çalışan her bir arkadaşımızın hak ettiği maaş, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatlarını son kuruşuna kadar tam ve eksiksiz olarak alacağız bir kez daha tekrarlıyoruz; 20 Kasım 2005 tarihine kadar çalışan her bir arkadaşımızın hak ettiği maaş, fazla mesai, kıdem ve ihbar tazminatlarını son kuruşuna kadar tam ve eksiksiz olarak alacağız.''