SOL Parti’den Özgür Özel’e ziyaret

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ile SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'nda bir araya geldi.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun 6'ncı günün protestolar sürerken SOL Parti, CHP Genel Başkanı Özel ile bir araya geldi. SOL Parti'den yapılan açıklamada, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ile SOL Parti İstanbul İl Sözcüsü İbrahim Aydın'ın, Saraçhane buluşmasındaki konuşmasının ardından Özel ile bir araya gelerek sürece dair görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.