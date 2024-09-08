Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

SOL Parti’den Reşit Kibar’ın ailesine başsağlığı ziyareti

SOL Parti heyeti, Artvin Borçka Cankurtaran mevkiinde yapılmak istenen bir turizm tesisi için ağaç kesilmesine karşı çıkarken öldürülen Reşit Kibar’ın ailesini ziyaret etti.

Güncel
  • 08.09.2024 09:22
  • Giriş: 08.09.2024 09:22
  • Güncelleme: 08.09.2024 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti’den Reşit Kibar’ın ailesine başsağlığı ziyareti
Fotoğraf: SOL Parti Artvin (X)

Artvin'in Borçka Cankurtaran mevkiinde yapılmak istenen turizm tesisi için ağaç kesilmesine karşı çıkarken öldürülen Reşit Kibar’ın ailesine SOL Parti heyeti ziyarette bulundu.

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, SOL Parti PM üyesi Sercan Dede, SOL Parti Hopa, Kemalpaşa, Borçka ilçe örgütü yöneticileri Kibar ailesinin Borçka’daki evinde aileye başsağlığı diledi.

Heyet üyeleri, dayanışma mesajlarını iletti.

BirGün'e Abone Ol