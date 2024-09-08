SOL Parti’den Reşit Kibar’ın ailesine başsağlığı ziyareti

Artvin'in Borçka Cankurtaran mevkiinde yapılmak istenen turizm tesisi için ağaç kesilmesine karşı çıkarken öldürülen Reşit Kibar’ın ailesine SOL Parti heyeti ziyarette bulundu.

SOL Parti MYK üyesi Alper Taş, SOL Parti PM üyesi Sercan Dede, SOL Parti Hopa, Kemalpaşa, Borçka ilçe örgütü yöneticileri Kibar ailesinin Borçka’daki evinde aileye başsağlığı diledi.

Hopa ve Borçka ilçe örgütlerimiz ve MYK üyemiz Alper Taş ile beraber Reşit Kibar ailesine başsağlığı dileklerimizi ilettik. Kibar ailesinin acısı acımız, mücadelesi mücadelemizdir. #ReşitKibarÖlümsüzdür pic.twitter.com/aLxHpYPRph