SOL Parti’den Rize’de Tarım-Çay Çalıştayı: "Çiftçi ve işçinin geleceği için hep beraber"

SOL Parti Doğu Karadeniz İl Örgütleri, 20 Nisan Pazar günü Rize’de çay üreticilerinin ve tarım emekçilerinin sorunlarını masaya yatırmak üzere “Tarım-Çay Çalıştayı” düzenliyor. Tekgıda-İş Sendikası Rize Bölge Temsilciliği’nde gerçekleşecek çalıştayda, çayın geleceği ve kamuya dayalı bir üretim modeli tartışılacak.

Çalıştay, SOL Parti Rize İl Başkanı Metin Posta ve MYK Üyesi Alper Taş’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Ardından “Nasıl bir tarım?” başlığı altında SOL Parti Tarım Çalışma Grubu’ndan Ali Merdan Çelik, üretici ve emekçilerden yana bir tarım politikasının çerçevesini çizecek.

ÇAYIN GELECEĞİ VE ÜRETİCİNİN SORUNLARI

Saat 11.00’da başlayacak olan ilk oturumda, çay üreticilerinin karşı karşıya kaldığı yapısal sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacak. Oturuma KTÜ’den Doç, Dr. Oğuz Kurdoğlu, Hopa Çay Kooperatifi’nden Serdar Doğan, Araştırmacı Fatma Genç ve çay üreticisi Nevin Özdilek Babuççuoğlu katılacak.

13.30’da başlayacak olan ikinci oturumda, özel şirketlere peşkeş çekilen çay sektörüne karşı kamucu bir yaklaşımın nasıl inşa edileceği tartışılacak. Oturumda CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Sosyal Politika Uzmanı Doç. Dr. Serkan Öngel, BirGün Ekonomi Muhabiri Havva Gümüşkaya ve SOL Parti Tarım Çalışma Grubu Sözcüsü İlkay Öz söz alacak.

Forumla son bulacak çalıştayda, katılımcıların önerileri ve talepleri doğrudan dile getirilecek.