SOL Parti’den Temel Conta işçilerine destek

Sendikal hakları için 413 gündür direnişte olan Temel Conta işçilerine SOL Parti İzmir İl Örgütü destek ziyaretinde bulundu. Torbalı’daki fabrika önünde gerçekleşen ziyarette, işçilerin talepleri ve direniş süreci hakkında bilgi alındı.

Temel Conta işçileri, sendikal hakları için mücadelelerini sürdürüyor. Petrol-İş Aliağa Şubesi öncülüğünde direnişte olan işçiler, patronun üretim makinelerini Temel Conta’nın Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde kurduğu yeni fabrikaya taşımasının ardından direniş çadırını Torbalı’daki fabrika önüne kurdu.

SOL Parti İzmir İl Örgütü, işçilere destek ziyaretinde bulunarak emek ve sendikal haklar için verilen mücadelenin büyütülmesi gerektiğini belirtti ve dayanışma çağrısı yaptı. İşçiler ise direniş çadırının tüm emekçilere açık olduğunu ifade etti.

DAYANIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

SOL Parti İzmir İl Örgütü, Temel Conta işçilerinin sendikal hak mücadelesinin meşru olduğunu vurgulayarak, “Sendikal örgütlenme işçilerin en temel hakkıdır. Patronların üretimi başka alanlara taşıyarak bu hakkı gasp etmesine izin verilemez. Temel Conta işçilerinin yanındayız ve bu direniş kazanılana kadar dayanışmayı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Temel Conta işçileri ise sendikal haklarının tanınmasını ve iş güvencesi sağlanmasını talep ettiklerini belirterek, “Bu mücadele sadece Temel Conta işçilerinin değil, tüm emekçilerin mücadelesidir. Haklarımızı alana kadar direnişi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.