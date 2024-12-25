SOL Parti’den tencere tavalı asgari ücret zammı protestosu

BirGün Ankara

İktidarın 2025 yılı için belirlediği asgari ücretle milyonlarca yurttaş yine sefalete ve yoksulluğa mahkûm edildi. SOL Parti’nin çağrısıyla Başkentin farklı noktalarında sokağa çıkan yurttaşlar asgari ücret zammına tepki gösterdi.

Ankara’nın Çankaya, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde toplanan yurttaşlar, “22 bin 104 lira açlık ücretini kabul etmiyoruz. Açlık ve sefalete karşı halk ayağa!” ifadeleriyle mahallelerde tencere tava çalarak yürüdü.

Üç noktada aynı anda sokağa çıkan partililere caddeden geçen çok sayıda yurttaş katılırken araçlarıyla yoldan geçenler sürücüler de korna sesleriyle destek verdi.