SOL Parti’den tutuklamalara karşı çağrı: Yenikapı’dan Saraçhane’ye yürünecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önceki gün adliyeye sevk edilen 91 kişiden 48’ine çıkartılan tutuklama kararının ardından SOL Parti İstanbul Örgütü Saraçhane’ye yürüyüş çağrısında bulundu.

Partinin sosyal medya açıklamasında, "Haklarımız, özgürlüklerimiz ve irademiz için; hep beraber Saraçhane'ye. Bu akşam saat 19.30’da Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda buluşacak, kortej halinde Saraçhane’ye yürüyeceğiz. Bu ülke tek adam rejimine teslim olmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar halk kazanacak" ifadeleri yer aldı.