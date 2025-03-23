Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

SOL Parti’den tutuklamalara karşı çağrı: Yenikapı’dan Saraçhane’ye yürünecek

SOL Parti, İBB soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu dahil 48 kişinin tutuklanmasına karşı Yenikapı'dan Saraçhane'ye yürüyecek.

Güncel
  • 23.03.2025 17:02
  • Giriş: 23.03.2025 17:02
  • Güncelleme: 23.03.2025 17:10
Kaynak: Haber Merkezi
SOL Parti’den tutuklamalara karşı çağrı: Yenikapı’dan Saraçhane’ye yürünecek

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önceki gün adliyeye sevk edilen 91 kişiden 48’ine çıkartılan tutuklama kararının ardından SOL Parti İstanbul Örgütü Saraçhane’ye yürüyüş çağrısında bulundu.

Partinin sosyal medya açıklamasında, "Haklarımız, özgürlüklerimiz ve irademiz için; hep beraber Saraçhane'ye. Bu akşam saat 19.30’da Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda buluşacak, kortej halinde Saraçhane’ye yürüyeceğiz. Bu ülke tek adam rejimine teslim olmayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar halk kazanacak" ifadeleri yer aldı.

BirGün'e Abone Ol