SOL Parti’den yangınlarla ilgili açıklama: İzmir yanıyor, iktidar seyrediyor

İzmir’in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde 29 Haziran’da başlayan orman yangınları üçüncü gününde. Menderes’in Kuyucak ve Seferihisar’ın Doğanbey mahallelerinde çıkan yangınlara gece boyunca karadan müdahale edildi, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan da çalışmalar yeniden başladı.

Yangına ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan SOL Parti İzmir İl Örgütü, hem yangının boyutlarına hem de önlenebilirliğine dikkat çekti. Açıklamada, sadece bu yıla özgü olmayan bu felaketin rant politikalarıyla birleşen iktidar ihmali sonucu yaşandığı vurgulandı.

“Ormanlarımız ilimizde ve ülkemizde yakıla yakıla tükeniyor. Canlıların su, besin ve oksijen kaynağı rant uğruna yok ediliyor. İktidar seyrediyor” ifadeleriyle başlayan açıklamada, şunlar kaydedildi: “Son günlerde İzmir merkezli yaşanan yangınlar yalnız bu yıla özel yangınlar değil. Ne yazık ki günlerdir ülkenin dört bir yanında olduğu gibi İzmir’de de yangınlara her gün bir yenisi ekleniyor. Seferihisar İlçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın devam etmektedir. Gece yarısı itibariyle yangın kontrol altına alınamamış ve konutlara sıçramış birçok Mahalle/köy boşaltılmış durumda. Her yaz aynı acı manzarayla karşı karşıyayız. Ormanlarımız, yaşam alanlarımız alevlere teslim oluyor. Binlerce can yok oluyor, doğa geri dönülmez biçimde tahrip ediliyor. Yüreğimiz bir kez daha yanıyor.”

BAŞLAMADAN ÖNLENEBİLİR

Yangınların bu denli büyümesinde yetersiz hava araçları, önleyici politikaların eksikliği, ranta açılan orman alanları, iklim krizine karşı hazırlıksızlık ve insan ihmali gibi pek çok etkenin rol oynadığına dikkat çekilen açıklamada, “Liyakatsiz yöneticilerin yanan bu kadar geniş alanlarda ormanda yaşayan canlılar unutularak “iyi ki can kaybımız yok” açıklamaları da işin tuzu biberi olmakta. Bu yöneticilerin ne kadar liyakatsiz ve sorumsuz olduklarına acı örnekler olarak önümüzde duruyor. Yangınlar başlamadan önlenebilir” denildi.

DAYANIŞMAYLA SÖNDÜRECEĞİZ

Yangınların önlenmesi için yapılması gerekenler şu şekilde sıralandı:

• Orman alanları içerisindeki veya çevresinde maden faaliyetleri, enerji hatları, turizm teşvik ve rezerv alanları adı altındaki tüm tahsisler iptal edilmeli.

• Özel şirketler ormancılık faaliyetlerinde çekilmeli.

• OGM ve orman köylüsü ile birlikte koruma, denetim kontrol koordineli şekilde yapılmalı.

• Yangın kontrol kuleleri artırılmalı, çalışan işçiler mevsimlik değil kadrolu istihdam edilmeli.

• OGM görevlileri ve köylülerin anında müdahale edilecek ekipman araç ve gereçleri hazır ve koordineli olarak hazır bekletilmeli.

• Yangın uçakları ve helikopter hazır şekilde konuşlandırılmalıdır.”

Açıklama, “Bizler kentimizi saran bu afetle mücadele için emek veren tüm emekçilerin yanındayız; yangından etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun diyoruz, dayanışma ile yangını söndüreceğiz” sözleriyle sonlandı.