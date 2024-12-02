SOL Parti’den yüzde 259’luk su zammına protesto: Minnettarız, yüzde 260 da olabilirdi!

Zolguldak Belediye Meclisi'nin kasım ayı toplantısında, Belediye Başkanı Tahsin Erdem başkanlığında yapılan görüşmeler sonucunda suya yüzde 259’luk zam yapıldı.

Su zammının ardından belediyenin aralık ayı birinci oturumu protestoyla başladı.

"YÜZDE 260 OLMADIĞI İÇİN MİNNETTARIZ"

SOL Parti üyeleri, Meclis salonunda taşıdıkları pankartlarda "Minnettarız, yüzde 260 da olabilirdi" ve "Biz müşteri, belediye ticarethane değil" gibi ifadelerle zamma tepki gösterdi.

İnanış gazetesinin haberine göre, SOL Partililer, ekonomik krizin yurttaşları zor durumda bıraktığını, su zammının ise yükü daha da artırdığını vurguladı.

MECLİS'TE GERGİNLİK

Zamların geri alınması için mücadelelerinin süreceğini belirten SOL Parti üyeleri, sadece su zammının değil, yurttaşların yaşam standartlarını iyileştirecek daha adil ve sürdürülebilir ekonomik politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Eylem, Meclis üyeleri arasında kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.