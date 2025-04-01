Sol partilerden 2 Nisan boykotuna destek

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaşananların "merkez medya"da tarafsız şekilde ele alınmaması ve yüzlerce gencin tutuklanması üzerine yurttaşların başlattığı 2 Nisan boykotuna SOL Parti ve TİP'ten destek geldi.

SOL Parti'nin sosyal medya hesabından boykota katılım çağrısı yapılırken "2 Nisan'da Boykottayız! Boykot halkın dayanışmasıdır, zulme karşı haktır. 2 Nisan'da satın alma boykot et" denildi.

2 Nisan'da Boykottayız!

Boykot halkın dayanışmasıdır, zulme karşı haktır. 2 Nisan'da satın alma boykot et. pic.twitter.com/Gymc8QZwDz — SOL Parti (@solpartibilgi) April 1, 2025

Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) yapılan açıklamada ise "85 milyon emekçinin alın teriyle zenginleşiyorlar ama güçlerini işçiye, emekçiye, gençlere, kadınlara hayatı dar etmek için kullanıyorlar. Yok öyle yağma, gücün kimde olduğunu hep birlikte gösterelim! 2 Nisan Çarşamba günü memleketi bir günlüğüne tüketimi durdurmaya çağırıyoruz. Para harcamıyoruz, ürün satın almıyoruz, dayanışmayı ön plana çıkarıyoruz. Dışarıda vakit geçirmek isteyen yurttaşlarımız için TİP il ve ilçe örgütlerimizde çayımız ve kahvemiz hazır olacak" denildi.

85 milyon emekçinin alın teriyle zenginleşiyorlar ama güçlerini işçiye, emekçiye, gençlere, kadınlara hayatı dar etmek için kullanıyorlar. Yok öyle yağma, gücün kimde olduğunu hep birlikte gösterelim!



2 Nisan Çarşamba günü memleketi bir günlüğüne tüketimi durdurmaya çağırıyoruz.… pic.twitter.com/Z3YSQz6SRR

— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) April 1, 2025