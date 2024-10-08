SOL Partili Ali Rıza Usta yaşama veda etti

SOL Parti üyesi Ali Rıza Usta, 72 yaşında hayatını kaybetti

1952 yılında Ünye/Erenyurt Dumanlı Köyü'nde doğan Usta, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 5 yıl Amasya Cezaevi'nde kaldı.

1998 yılında İstanbul Fatih Belediyesi'den zabıta memurluğu görevinin ardından emekli olan Usta, yıllarca devrimci partilerde ve sendikal hareketlerde mücadele etti.

Usta, TÖB-DER, DEV GENÇ, Devrimci Yol, Eğitim Sen, ÖDP, SOL Parti ve Tüm Emeklilerin Sendikası saflarında yıllarca mücadele etti.

Yol arkadaşları, Usta'nın yaşama vedasına ilişkin, "Sevdiği yakınları, dostları ve yoldaşları, O'nu hep 'başaranlar' sayfasına kaydedecektir" açıklamasını yaptı.