SOL Partili Alper Taş'tan BirGün yöneticilerinin gözaltına alınmasına tepki: Bunu neyle izah edeceğiz?

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle dün gece (8 Şubat) evlerinden gözaltına alındı.

Gazetecilerin gözaltına alınmasına SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş da tepki gösterdi.

"GAZETECİ ARKADAŞLARIMIZ HEDEF GÖSTERİLDİ"

SOL Parti Balıkesir İl Kongresi’nde konuşan Taş, "Trajik olaylarla her gün yüz yüze kalıyoruz. Bir akıl kaybı var. Bunun örneklerini her gün yaşıyoruz. Dün gece 3 tane gazeteci arkadaşımızı evlerinden gözaltına aldılar. Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir, gazetecilik yaptılar, haber yaptılar gözaltına alındılar. Daha önce Halk TV’ye operasyon oldu ve Suat Toktaş arkadaşımız cezaevinde. Öyle bir gazetecilik zihniyeti türedi ki; bunlardan biri de Sabah Gazetesi’nde gazetecilik yapıyor. Sabah Gazetesi’nde çalışan tırnak içinde bir gazeteci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nı ziyaret ediyor. Niye ziyaret ediyor? Onun reklamını yapmak için. Bir de haber yapıyor bunu ve kendi gazetesinde yayınlıyor. Bunu BirGün Gazetesi kendi gazetecilik açısından değerlendirerek bir haber yapıyor. Bu gazeteci arkadaş sosyal medya hesaplarından BirGün Gazetesi ‘Başsavcı ve beni terör örgütlerine hedef gösterdi. Terör örgütlerinden gelecek saldırının sorumlusu BirGün Gazetesi’dir’ diyerek adeta gazeteci arkadaşlarımızı hedef gösteriyor. Zihniyete, tabloya bakar mısınız? Bunu neyle izah edeceğiz?” dedi.

Taş, "Sizin yarattığınız Türkiye’yi eleştiren gazeteciler olduğunda hemen yargı sopası devreye giriyor. İktidarı eleştiren basın sayısı az olmasına rağmen, bir avuç gazetenin, televizyonun yaptığı haberlerden rahatsız oluyorlar. Bu korkaklığın, acizliğin göstergesidir. İktidar yargı eliyle ülkeyi dizayn etmeye çalışıyor. 12 Eylül 2010 referandumunda bize demokrasi havaları attılar. Bir yargı vesayeti gördük. Yarı bütünüyle cemaatin yargısı haline geldi. Operasyon yaptırdılar savcı eliyle. Şimdi yine yargı eliyle ülkeyi dizayn etmeye çalışıyorlar ve yeni operasyonlar yapılıyor. Biz teslim olmayız. Türkiye toplumu, Türkiye halkı teslim olmaz" diye konuştu.