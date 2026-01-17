SOL Partili Çelebi Kaplan son yolculuğuna uğurlandı

Haber Merkezi

Yaşamını yitiren SOL Parti üyesi veteriner hekim Çelebi Kaplan son yolculuğuna uğurlandı.

SOL Parti, Kaplan’ın vefatını “Yol ve mücadele arkadaşımız Çelebi Kaplan’ı kaybettik” açıklamasıyla duyurmuştu.

Kaplan’ın cenaze töreni bugün Konya’da düzenlendi. Kaplan’ın yol ve mücadele cenaze töreninde, “Çelebi Kaplan makamların değil, mücadelenin insanıydı. Büyük laflar etmedi, küçük hesaplar yapmadı. Sessizdi ama geri adım atmadı; mütevazıydı ama taviz vermedi. Ardında tamamlanmış bir hikâye değil, devralınması gereken bir mücadele bıraktı. Yıldızlara yoldaş olsun…” dedi.