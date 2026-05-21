SOL Partili isimlere soruşturma: 13 kişi ifade verdi

SOL Parti'nin emperyalizme ve NATO'ya karşı "Bağımsızlık Yürüyüşleri" kapsamında 17 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilen yürüyüşte atılan sloganlar soruşturma konusu oldu. "Suçu ve suçluyu övmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla hakkında soruşturma başlatılan 13 SOL Parti üyesi ifade verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde ifade veren 13 kişi, ABD büyükelçisi Tom Barrack'ın Ortadoğu ülkelerinin yönetim biçimine ilişkin ifadelerini protesto etmek için düzenlenen eyleme katıldıklarını ifade etti. SOL Partililer atılan sloganların yürüyüşün temasına uygun ve anti-emperyalist, bağımsızlıkçı mücadeleye ilişkin göndermeler içerdiğini vurguladı.

Üzerlerine atılı "suçu ve suçluyu övmek" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarını kabul etmeyen SOL Partililer "kovuşturmaya yer olmadığı" kararı verilmesini talep etti.

17 Mayıs'ta Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen SOL Parti üyeleri, Dolmabahçe'ye yürümüştü.